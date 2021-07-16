Топ-5 старинных замков Харькова, которые стоит увидеть. Фото

В центре Харькова можно найти десятки старинных домов с необычной историей. Некоторые из них похожи на средневековые замки.

Издание 057 выбрало пять самых красивых зданий-замков в центре Харькова. Все они были построены более ста лет назад.

Бывший доходный дом и здание НКВД

Трехэтажное здание на улице Чернышевской было построено в 1912 году. Это бывший доходный дом, который можно отнести к стилю модерн. После революции в 1920-х годах в здании размещался Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Сейчас на первом этаже находится ресторан, на верхних этажах – офисные помещения.

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Особняк филолога Потебни

Доходный дом на улице Девичьей построили уже после смерти известного филолога Александра Потебни, но участок он успел купить еще при жизни. Здание перестроили в 1903 году по проекту архитектора Юлия Цауне. Каждый этаж спроектирован как отдельная квартира с ванной и даже комнатами для прислуги. В некоторых квартирах есть также лаборатория и оранжерея.

Купеческий замок Хариной

Здание построено в виде средневекового замка во второй половине XIX века. Старинный дом в готическом стиле принадлежал известной харьковской купчихе Александре Хариной, которая была богатой вдовой надворного советника. После революции Харина оставила замак и выехала из Харькова. Позже в помещение переехал Всеукраинский кооперативный союз потребительского общества.

Дом для свиданий

Так называли популярные в начале ХХ века в Харькове здания, где можно было арендовать на определенное время комнату для уединения. Поэтому старинное здание на улице Куликовской часто путают с публичным домом. Сейчас в нем находится Харьковский государственный дом художественного и технического творчества профтехобразования.

Дом Питры

Здание в готическом стиле находится на улице Ярослава Мудрого. Дом построил в 1913 году как доходный епархиальный архитектор Владимир Покровский. Но на этапе создания Покровский заложил помещение в земельный банк из-за нехватки средств. Его выкупили для малолетнего дворянина Георгия Питры, которому архитектор платил ежегодно за проживание. После революции здание использовали как административное. Сейчас на первом этаже отреставрированного дома находится ресторан, выше – офисные помещения.

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