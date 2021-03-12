Топ-5 домов известных архитекторов, от вида которых захватывает дух. Фото

Талантливые архитекторы просто не могут позволить себе спроектировать обычный частный дом из кирпича, поэтому их имения отличаются оригинальностью от самого фундамента и до верхушки крыши.

Эти здания приковывают восхищенные взгляды миллионов людей, а режиссеры голливудских фильмов готовы отдать любые деньги, чтобы снять там несколько сцен. OBOZREVATEL узнал, как выглядят частные дома от Фрэнка Ллойда Райта, Тадао Андо, Захи Хадид и других всемирно известных мастеров архитектуры.

Дом из стекла от Людвига Мис ван дер Роэ

"Стеклянный дом" от Мис ван дер Роэ сейчас является памятником архитектуры и работает как музей и место для киносъемок. В течение года его посещают тысячи человек. Интересной является история построения этого здания из стекла. Так, его владелица, хирург Эдит Фарнсуорт, устроила грандиозный скандал, когда получила ключи своего свежепостроенного загородного имения 70 лет назад. Она была по уши увлечена творчеством архитектора и не вмешивалась в процесс. А когда в 1951 году увидела собственными глазами свой дом, то отказалась оплачивать счета, подала в суд и раскритиковала проект Людвига Мис ван дер Роэ в интервью. По словам Эдит, имение вышло неуютным: через огромные окна просматривалось все, что происходит внутри, а от глаз прохожих была закрыта только гардеробная.

Дом с видом на небо от Захи Хадид

Это имение под названием Capital Hill Residence является единственным в мире частным домом по проекту Захи Хадид – известного архитектора и первой женщины, которая получила Притцкеровскую премию. Capital Hill Residence располагается в Подмосковье и построен в футуристическом стиле. Его заказчиком и современным владельцем является соучредитель Capital Group Владислав Доронин.

"Я сказал ей: хочу просыпаться утром и видеть голубое небо. Я не хочу видеть никаких соседей, хочу чувствовать себя свободным. И она мгновенно сделала эскиз дома на салфетке", – вспоминает Доронин своей встрече с архитектором.

Необычный дом стоит на высоте 22 метра благодаря тонкому бетонном "стеблю". Внутри есть большая библиотека, ночной клуб, бассейн, СПА и даже собственный японский сад.

Capital Hill Residence стоил Доронину 140 млн долларов.

Дворец для Кхалиси от Фрэнка Ллойда Райта

Дворец Дейнерис в Миерине в действительности – дело рук известного архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Архитектор создал его по заказу бизнесмена Чарльза Эннис и его жены. Дом, собранный из 27 тысяч пустых "текстильных" блоков из смеси песка, гравия и гранита, засветился во многих фильмах и сериалах, среди которых "Твин Пикс", "Бегущий по лезвию" и других.

Внутри дворца – высоченные потолки, витражи и длинные коридоры с мозаикой работы самого архитектора.

Дом над водопадом от Фрэнка Ллойда Райта

Еще одним известным творением Райта является Дом над водопадом, который располагается в штате Пенсильвания, США. Архитектор придумал его для бизнесмена Эдгара Кауфманна. Дом имеет вид бетонных "подносов", а его стены повторяют естественный рельеф окружающих скал.

Отметим, что Американский Институт архитектуры назвал этот дом над водопадом "лучшей работой американского архитектора на все времена" за "гармоничное слияние человека и природы через дизайн". Сейчас дом работает как музей, где экспонируется коллекция семьи Кауфманн.

Дом с видом на океан от Тадао Андо

Дом на берегу Индийского океана спроектировал известный японский архитектор Тадао Андо для владельца большого шинного производства Пьера Пренжье. Изюминка здания в его крыльях, которые являются вытянутыми прямоугольниками, расходящимися под углом 45 градусов, чтобы из каждой комнаты открывался вид на океан.

Так, одно крыло отведено под жилые комнаты, другое – под художественную мастерскую жены бизнесмена, а в третьем расположились столовая, бассейн и терраса.

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