Только 2,5% населения – христиане: как празднуют Рождество в Израиле

Рождество кажется нам праздником, объединяющим весь мир. Однако в действительности его широко отмечают далеко не в каждой стране. К примеру, в Израиле оно не имеет статуса официального праздника.

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Все дело в том, что только 2,5% населения страны составляют христиане, для которых Рождество является одним из ключевых событий года. OBOZ.UA разбирался, как именно празднуют израильтяне.

Происхождение Рождества

Несмотря на то, что большинство жителей Израиля – иудеи и мусульмане, история Рождества тесно связана именно с этой страной. Именно поэтому рождественские традиции здесь, хоть и не очень распространены, но достаточно сильны.

Согласно Библии, рождение Иисуса произошло в городе Вифлееме. Сейчас оно называется Бейт-Лам и находится на палестинской территории – на Западном берегу реки Иордан, в 8 км к югу от Иерусалима. Кроме того, в рождественские дни верующие совершают паломничество в Назарет на севере Израиля. Именно здесь Христос провел детство и юность.

Рождественские традиции в Израиле

Поскольку Святая Земля является сакральной, в том числе для христиан, представители конфессии построили здесь немало своих храмов. Так, в Назарете находится католическая церковь святого Иосифа, посвященная земному отцу Иисуса. А в Иерусалиме находится ключевая христианская святыня – Храм Гроба Господня. Конечно, на Рождество во всех этих церквях проходят праздничные богослужения.

Организуют к празднику и светские мероприятия. Христиане Израиля устраивают праздничные концерты, ярмарки, выставки и т.д. Так муниципалитет Назарета к Рождеству зажигает праздничные огни и устраивает открытую ярмарку. В Хайфе, в свою очередь, организуют "Праздник праздников".

Впрочем, помимо этого, рождественского духа в Израиле не найти. Здесь почти не устанавливают елки, не поют колядок и не продают праздничных сувениров. Тем более что примерно на этот же период приходится важный иудейский праздник Ханука, который израильтяне отмечают очень широко.

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