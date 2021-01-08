Тодуров: власть видит в Украине плацдарм для наживы, они здесь не лечатся и не отдыхают

Украинцы, приходящие к власти в нашей стране, не любят Украину и расценивают ее лишь в качестве собственного бизнес-проекта.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. По его мнению, люди во власти лишь прикрываются патриотизмом.

"Они здесь зарабатывают деньги. Они разве здесь отдыхают? Нет. Лечатся? Нет. Их дети здесь живут? Нет. Это плацдарм, это сафари… Эти наблюдательные советы, все эти интуристы, которые сегодня наводнили Украину, включая министров. Они же сюда приезжают на сафари: на крупную дичь поохотиться – и уехать", – отметил медик.

Тодуров добавил, что политики и чиновники только изображают из себя патриотов Украины.

"Все очень красиво сейчас одеваются в вышиванки, начали говорить на галицком диалекте красиво, все подражают, все изображают из себя патриотов", – сказал он.

Врач пояснил, что патриотизм заключается в том, чтобы создавать и строить новое в стране.

"Патриотизм в том, чтобы что-то создать в этой стране. Что ты создал в этой стране? Что ты построил в этой стране? Кого ты спас в этой стране? Кого ты научил в этой стране? Что ты оставил? И люди, которые сегодня управляют, в большинстве своем здесь ничего не хотят создавать", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Тодуров сказал, что власти Украины полностью провалили борьбу с COVID-19.