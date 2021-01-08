Тодуров: влада бачить в Україні плацдарм для наживи, вони тут не лікуються та не відпочивають

Українці, які приходять до влади в нашій країні, не люблять Україну та розцінюють її лише в якості власного бізнес-проєкту.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров. На його думку, люди при владі лише прикриваються патріотизмом.

"Вони тут заробляють гроші. Вони хіба тут відпочивають? Ні. Лікуються? Ні. Їх діти тут живуть? Ні. Це плацдарм, це сафарі ... Ці наглядові ради, всі ці інтуристи, які сьогодні заполонили Україну, включаючи міністрів. Вони ж сюди приїжджають на сафарі: на велику дичину пополювати – і виїхати", – зазначив медик.

Тодуров додав, що політики та чиновники тільки вдають із себе патріотів України.

"Все дуже красиво зараз одягаються у вишиванки, почали говорити на галицькому діалекті красиво, всі наслідують, всі зображують із себе патріотів", – сказав він.

Лікар пояснив, що патріотизм полягає в тому, щоб створювати та будувати нове в країні.

"Патріотизм в тому, щоб щось створити в цій країні. Що ти створив в цій країні? Що ти побудував в цій країні? Кого ти врятував в цій країні? Кого ти навчив в цій країні? Що ти залишив? І люди, які сьогодні керують, в більшості своїй тут нічого не хочуть створювати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Тодуров сказав, що влада України повністю провалили боротьбу з COVID-19.