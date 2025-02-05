Тищенко впервые явился на заседание суда в Днепре: пострадавший требует от него и экс-полицейского 35 млн грн компенсации

Народный депутат Николай Тищенко впервые лично прибыл на судебное заседание в Днепре по делу о незаконном лишении свободы бывшего воина Главного управления разведки Дмитрия Мазохи. Потерпевший требует 35 млн грн морального ущерба, которые планирует направить на помощь амии.

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Как сообщает "Суспільне", на заседании 5 февраля суд перешел к рассмотрению обвинительного акта. Кроме Тищенко, в зале присутствовал другой обвиняемый – бывший полицейский Богдан Писаренко.

Дмитрий Мазоха, эксбоец спецподразделения ГУР "Кракен" требует от Тищенко и Писаренко 35 грн моральной компенсации, которые планирует передать Силам обороны Украины.

В иске также фигурировал охранник нардепа Константин Цубера.

Потерпевший сказал журналистам, что сумма, указанная в иске, "была аргументирована тем, что у нас каждая минута,просмотры в медиа стоят каких-то денег", а таких просмотров было очень много.

"Чтобы мне свою репутацию отбелить, потому что меня рассматривают как потерпевшего, которого били, унижали при моем ребенке в центре города. И чтобы это исправить, хочу взыскать с него за материальный ущерб и отправить эти средства в подразделение, которое я указал в иске", – сказал Дмитрий Мазоха.

Его иск судья не принял и дал ему пять дней на устранение недостатков в нем. После этого объявили перерыв.

Заседание продлится 14 февраля в 11:30.

Сам Тищенко отказался от комментариев, чтобы избежать обвинений во "вмешательстве в работу суда". Он также заявил, что обвинений, которые прозвучали в суде, "не существует".

"В связи с тем, что меня могу обвинить в вмешательстве в работу суда, я для себя решил воздержаться от любых комментариев. И вас прошу распространять только правдивую информацию на основании закона Украины. Вы сегодня видели, что были какие-то обвинения, которых не существует. Решение принято, я ничего не буду комментировать, чтобы никто не оценил это как вмешательство в работу суда, тем более, что у меня есть спецстатус народного депутата и я должен, и всем советую, выполнять законы Украины", – сказал Тищенко прессе после окончания заседания.

В чем обвиняют Тищенко

В июне 2024 года в центре Днепра депутат Верховной Рады Николай Тищенко в сопровождении людей в камуфляже и полицейского силой задержал воина ГУР, ветерана войны Дмитрия Мазоху (Павлова), гулявшего с ребенком в коляске. У него отбирали ребенка из рук, надели наручники и стали избивать.

После разглашения инцидента Тищенко получил подозрение в пытках и незаконном лишении свободы экс-военного, суд назначил ему 60 дней домашнего ареста.

Охранника депутата Константина Цуберу приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако он заключил соглашение со следствием, обязавшись давать показания против Тищенко, и был освобожден от наказания.

Самому депутату грозит пять лет. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Тищенко, а НАБУ расследует его вероятное незаконное обогащение более чем на 30 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января суд Днепра переизбрал меру пресечения Тищенко – круглосуточный домашний арест еще на два месяца. Тогда нардеп принял участие в заседании по видеосвязи.

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