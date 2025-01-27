Тищенко переизбрали меру пресечения: сам нардеп снова не появился в зале суда. Фото

В Бабушкинском районном суде Днепра наконец-то смогли переизбрать меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Николаю Тищенко по делу по избиению бывшего бойца спецподразделения ГУР МО "Кракен". К обвиняемому был применен круглосуточный домашний арест на два месяца.

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Об этом сообщило "Общественное". Сам Тищенко присутствовал на заседании по видеосвязи.

Также в суд прибыл еще один обвиняемый, эксполицейский Богдан Писаренко.

Оба обвиняются в незаконном лишении свободы человека - бывшем бойце спецподразделения "Кракен" Дмитрии Мазохе.

Тищенко до 23 декабря был под домашним арестом. В конце декабря депутат не явился на суд якобы по болезни.

Напомним, 25 июня 2024 года в Государственном бюро расследований заявили, что по материалам бюро генеральный прокурор Украины сообщил действующему нардепу Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Это стало следствием резонансного видео, распространившегося в сети, на котором Тищенко в сопровождении людей в военных униформах и балаклавах конфликтует с Мазохой, который гулял с маленьким ребенком, а затем "спутники" Тищенко силой удерживают мужчину.

На позорный случай отреагировали в "Кракене", где подтвердили, что Мазоха действительно воевал в рядах спецподразделения. А Тищенко заявил, что Мазоха якобы "во время проведения обысков мошеннических ботоферм" напал "на представителей полиции", которым "были нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера".

"После нанесения нескольких ударов следователю, работавшему на обыске, мужчина в белой футболке на видео пытался сбежать, а также демонстративно снял штаны перед полицейским во время составления на него заявления", — написал Тищенко.

Подозрение Тищенко, а также уже эксполицейскому Богдану Писаренко, участвовавшему в упомянутых событиях и сопровождавшему нардепа, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Началось подготовительное судебное заседание по делу Тищенко еще 20 декабря. Сам нардеп на него не явился, поэтому суд принял решение доставить его принудительно в зал суда 23 декабря. Сделано этого не было: Тищенко утром того дня якобы стало плохо, он обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали "ишемическую болезнь сердца". Заседание перенесли на 6 января.

В тот же день, 23 декабря, подошла к концу мера пресечения для Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста. Писаренко меру пресечения продлили еще на два месяца, а нардепа из-за его отсутствия – нет.

6 января Тищенко принял участие в заседании по видеосвязи, но лишь для того, чтобы его адвокат заявил ходатайство об отводе судьи, что сторона потерпевшего трактовала как попытки затянуть процесс. Продолжение заседания было назначено на 10 января, Тищенко его, как уже отмечалось, снова проигнорировал.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 января скандальный Тищенко засветился на заседании Рады после домашнего ареста. Он заявил, что "полностью пересмотрел" свою позицию и больше не планирует "бороться с колцентрами".

10 января Николай Тищенко на заседание не явился. По словам его защитника, нардеп находился на заседании Верховной Рады.

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