Мужчина, вдохновившись примером Джеймса Бонда, пытался проникнуть в Румынию на подводном скутере. Фото

Украинские пограничники задержали очередного мужчину, который пытался незаконно покинуть территорию страны. Для своего путешествия он использовал подводный скутер вместо традиционной лодки.

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Это была уже вторая его попытка незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ отметили, что пресекли попытку покинуть Украину на румынской границе. По информации ведомства, мужчина в стиле Джеймса Бонда использовал подводный скутер вместо традиционной лодки.

Пограничники заметили "путешественника" во время патрулирования реки Дунай. Мужчина плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Используя подводный скутер, он пытался поскорее преодолеть водный маршрут и добраться до Румынии.

Однако попытку покинуть Украину пограничники пресекли. Кроме того, в ГПСУ выяснили, что это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу.

Как сообщал OBOZ.UA, житель поселка Березино в Одесской области 34-летний Артур Ян сбежал из Украины во избежание мобилизации. Однако мужчина оказался в армии российских оккупантов, не "доехав до брата". Он заплатил $6 тыс. за незаконный выезд во время военного положения.

Ранее стало известно о том, что в Закарпатье на блокпосте мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГНСУ остановиться.