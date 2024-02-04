Тимур и Инна Мирошниченко дали советы будущим родителям в проекте Фонда Рината Ахметова

Какие отличия имеют усыновление, опека и забота? В чем разница между приемными семьями и детскими домами семейного типа? И какая из всех форм наиболее приемлема именно для вас? Программа "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" подготовила ответы на самые актуальные вопросы потенциальных родителей с участием Тимура и Инны Мирошниченко.

Видео дня

Звездные супруги делятся своим опытом усыновителей и отвечают на вопросы вместе с тренером по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галиной Мазур. Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=aFNy6_t95Uo.

Тимур – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий "Евровидения-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий года". Инна – известная адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" – это плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa.

В частности, рассмотрены следующие темы:

– кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа;

– с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

– какими должны быть условия проживания на дому в семье;

– курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

– поиск ребенка – где и как;

– знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

– принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

– прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

– особенности устройства ребенка к семье во время войны.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Ринат Ахметов детям. Сиротству – нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.