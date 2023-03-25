Тимоти Снайдер встретился с украинским десантником, читавшим его книгу в окопе. Фото

Десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Ширшин, фото которого за чтением в окопе книги известного историка Тимоти Снайдера облетело мир, встретился с автором во Львове. Тогда американец распространил снимок, отметив: "Высшая честь для автора – читатель".

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Ныне же украинский воин сфотографировался уже с самим писателем. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В ведомстве напомнили, что Александр – выпускник Украинского католического университета. За несколько дней до полномасштабного вторжения он подписал контракт в резерв 80-й ОДШБр.

Мужчина чувствовал, что полномасштабная война будет, поэтому не мог стоять в стороне. В июне на Луганщине воин получил ранения и чудом выжил. Летом 2022 года Александра наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

Когда его сфотографировали за чтением просто в окопе книги на английском языке The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America (укр. "Путь к несвободе. Россия, Европа, Америка") Тимоти Снайдера и этот снимок распространил сам автор, боец ВСУ не принял это за популярность.

"Я был очень удивлен тем, что Тимоти Снайдер перепостил мое фото, и что оно начало набирать резонанс. Это просто фото, ничего удивительного. Пройдет неделя и все забудут. А книга действительно интересна", – прокомментировал он.

Во время встречи во Львове представители Украинского католического университета сфотографировали защитника Александра Ширшина с историком Тимоти Снайдером.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский историк и великий друг украинского народа Тимоти Снайдер собрал почти $1,3 млн. на системы "Ловец шахедов" для ВСУ. Сумма была получена благодаря более чем 11 тысячам донатов.

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