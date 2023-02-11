Историк Тимоти Снайдер собрал более 1,2 млн долларов на ''Ловца шахедов'' для Украины

Известный американский историк и большой друг украинского народа Тимоти Снайдер собрал почти $1,3 млн на системы "Ловец шахедов". Сумма была получена благодаря более чем 11 тысячи донатов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram. В настоящее время уже 6 подобных систем защищает украинское небо.

"Всего через UNITED24 на "Ловца Шахедов" задонатили 11 278 раз. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов", – написал Федоров.

Также он отметил, что к сбору присоединились Хиллари Клинтон и Ювал Ной Харари.

Важно отметить, что "Ловец шахедов" – это специальная система, которая предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских беспилотников. Они имеют радиус действия до 5 кв. км. Система работает полностью автономно, но при необходимости оператор может взять управление на себя.

Комплексы способны поймать беспилотник до 500 кг на высоте до 5,5 км. Эффективность таких перехватчиков составляет 85%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получила шесть систем противодействия вражеским беспилотникам под названием "Ловцы шахедов". Они являются современными оборонными технологиями, защищающими стратегические объекты США.

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