Тимошенко о легализации медицинского каннабиса: Украина будет засеяна наркотической марихуаной

Использование медицинских препаратов на основе каннабиса для лечения тяжелобольных разрешено в Украине уже давно. Прикрываясь гуманной целью облегчить страдания тяжелораненым военным, правительство хочет скрыть свою непрофессионализм и превратить Украину в наркоплантацию в центре Европы.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в своем видеообращении опровергла безосновательные обвинения в адрес своей команды и рассказала о реальных угрозах правительственного законопроекта №7457, сообщается на сайте партии "Батькивщина".

"Партия "Батькивщина" и я лично всегда поддерживали использование легальных медикаментов, произведенных на основе каннабиса для лечения тяжелобольных. Но законопроект №7457, который сейчас хотят принять, ничего общего с легализацией медицинской марихуаны не имеет", - заявила Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что использование медикаментов из марихуаны уже легализовано в Украине – законом, позволяющим использовать наркотические средства для лечения тяжелобольных (№60/95) и Постановлением от 7 апреля 2021 года №324, которым разрешается использовать медикаменты на основе каннабиса для лечения тяжелобольных.

"Если сейчас в Украине нет лекарства на основе марихуаны для тяжелобольных, значит правительство не выполнило своего долга и не закупило соответствующих медикаментов. И за это оно должно понести ответственность - вплоть до отставки", - считает лидер "Батькивщины".

Законопроект №7457, подчеркнула политика, позволяет выращивание без ограничений на территории Украины медицинской марихуаны частными корпорациями, которые занимаются наркотическими веществами, а также производить из этой наркотической травы препараты без какого-либо особого контроля.

"Этот закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной!" – возмутилась Юлия Тимошенко и предложила адекватный вариант решения сложившейся ситуации.

"Мы внесли в парламент постановление Верховной Рады, обязывающее правительство немедленно закупить лекарства на основе марихуаны для лечения больных. Также мы подали законопроект о том, что вопрос выращивания наркотической марихуаны нужно решать на всеукраинском референдуме после войны", – резюмировала она.