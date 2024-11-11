'Тикток' или 'Тікток': как правильно назвать соцсеть на украинском

Обновленное правописание украинского языка позволило нам писать названия социальных сетей кириллицей (и с маленькой буквы при этом). Но эта норма задала новый вопрос – как делать это правильно.

Видео дня

Ярким примером здесь является название платформы публикации коротких видео TikTok. Какую букву нужно употреблять здесь – "і" или "и"? Ответ на этот вопрос дала Facebook-страница Волынского областного молодежного центра YouthСфера.

Как известно, написание букв "i" и "и" после согласных в заимствованных словах регулируется правилом девятки. После девяти букв (а именно "р", "т", "с", "д", "ш", "ч", "з", "ц", "ж"), согласно этому правилу, нужно употреблять букву "и".

Однако это правило распространяется на общие названия иноязычного происхождения и на некоторые географические названия. А вот относительно имен собственных правило точных указаний не дает. Соответственно, по умолчанию в именах собственных можно писать букву "i". А значит можно выбирать по своему усмотрению записывать через "і" - "тікток", транслитеровав название соцсети, или же через "и" - "тикток", транскрибировав его.

Какой бы вариант вы ни выбрали, важно придерживаться этого выбора во всем тексте. Если в нем слово "тикток/тікток" встречается несколько раз, оно должно быть написано одинаково.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно применять правило девятки при транслитерации таких слов, как stories и reels.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.