Тезка Путина в Украине рассказал, где работает и как в него стреляли

В Украине есть минимум шесть человек, которые являются тезками президента РФ Владимира Путина.

Как пишет "Сегодня", один Путин живет в Харькове, другой в Луганске, двое проживают в селах в центральной части Украины, а еще двое – в Хмельницкой области.

49-летний Владимир Путин из Хмельницкого рассказал, что раньше у него была другая фамилия, но около 20 лет назад он ее сменил. Как он вспоминал, решение было принято почти в шутку за застольем с друзьями.

"Раньше у меня была фамилия Беленький. Было личное решение, необходимость изменить фамилию. На какую именно – тогда это не имело значения", – говорил он.

Владимир Путин из Хмельницкого Сегодня

Раньше украинец работал заместителем начальника управления ЖКХ Хмельницкой мэрии, а сейчас – частный предприниматель.

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"Те, кто меня знает, – они не удивляются, а незнакомые – они, конечно, бывает и шутят. Приведу такой пример. В 2014 году я вместе с женой ездил отдыхать за границу. Это была весна, ориентировочно – апрель. Так вот, когда возвращался, то украинский пограничник, проверяя мой паспорт, долго вчитывался. Затем сказал следующие: "Владимир Путин? Мы Вас быстро не ждали", – рассказывал Путин.

Хмельниччанин также рассказал, что осенью 2020 года на него было совершено покушение, якобы из политических мотивов.

"Стреляли мне в лицо. Стрелком был представитель одной из политических сил. У меня сложилось впечатление, что полиция пытается "замять" дело. Личность стрелка установлена, но подозрение ему не объявлено", – сказал Путин.

Другие Путины в Украине

Путин из Белой Церкви числится госреестре предпринимателей как специалист по работе с недвижимостью. Еще один однофамилец президента РФ из черновицкого села Малинцы, согласно реестру, торговал чаем и пряностями.

Путин из села Козельщина Полтавской области числился как предприниматель сферы образования. А Путин из Обухова занимается предпринимательством в сфере компьютерных технологий. Еще один Путин числился предпринимателем в городе Канев Черкасской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Бурятии секретарь первичной ячейки "Единой России" однофамилец президента РФ Александр Путин скончался на партийном заседании.