Тезка Путіна в Україні розповів, де працює і як у нього стріляли

В Україні є щонайменше шість осіб, які є тезками президента РФ Володимира Путіна.

Як пише "Сегодня", один Путін живе в Харкові, другий у Луганську, двоє проживають у селах у центральній частині України, а ще двоє – в Хмельницькій області.

49-річний Володимир Путін із Хмельницького розповів, що раніше в нього було інше прізвище, але близько 20 років тому він його змінив. Як він згадував, рішення було ухвалено майже в жарт за застіллям із друзями.

"Раніше у мене була прізвище Біленький. Було особисте рішення, необхідність змінити прізвище. На яке саме – тоді це не мало значення", – говорив він.

Володимир Путін із Хмельницького Сегодня

Колись українець працював заступником начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької мерії, а зараз – приватний підприємець.

Скриншот

"Ті, хто мене знає, – вони не дивуються, а незнайомі – вони, звичайно, буває і жартують. Наведу такий приклад. У 2014 році я разом із дружиною їздив відпочивати за кордон. Це була весна, орієнтовно – квітень. Так ось, коли повертався, то український прикордонник, перевіряючи мій паспорт, довго вчитувався. Потім сказав: "Володимир Путін? Ми Вас так швидко не чекали", – розповідав Путін.

Хмельниччанин також розповів, що восени 2020 року на нього було скоєно замах, нібито з політичних мотивів.

"Стріляли мені в обличчя. Стрільцем був представник однієї з політичних сил. У мене склалося враження, що поліція намагається "зам'яти" справу. Особистість стрілка встановлена, але підозру йому не оголошено", – сказав Путін.

Інші Путіни в Україні

Путін із Білої Церкви числиться в держреєстрі підприємців як фахівець по роботі з нерухомістю. Ще один тезка президента РФ з чернівецького села Малинці, згідно з реєстром, торгував чаєм і прянощами.

Путін із села Козельщина Полтавської області значився як підприємець сфери освіти. А Путін з Обухова займається підприємництвом у сфері комп'ютерних технологій. Ще один Путін є підприємцем у місті Канів Черкаської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Бурятії секретар первинного осередку "Єдиної Росії" однофамілець президента РФ Олександр Путін помер на партійному засіданні.