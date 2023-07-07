'Терять всегда тяжело': во время штурма вражеских позиций на востоке погиб защитник с Черкасщины. Фото

Выполняя штурмовые действия позиций врага на фронте, погиб военный Олег Горб с позывным "Кэмел", который прошел АТО. Жизнь 47-летнего воина с Черкасщины оборвалась 29 июня на одном из восточных направлений.

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Об этом сообщает издание "Суспільне". Деталями относительно погибшего защитника поделился его друг юности Юрий Кулик (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Олег Иванович Горб родился 13 марта 1976 года в селе Лихолеты (ныне Ирклиевская громада) на Черкасщине. После окончания школы учился в Киевской полицейской академии.

Некоторое время мужчина проработал в Черкасской полиции. В мирной жизни был предпринимателем в области деревообработки.

"Был хорошим другом, мужем, отцом. У них очень хорошая семья", – отметил его друг Юрий Кулик.

Они вдвоем играли в одной футбольной команде – "Лихолеты". Футбол был увлечением Олега.

"Так наша дружба и началась. Он любил сильно футбол и семью. Семья всегда была на первом месте. Он уважал друзей и помогал, как мог, и что было в его силах", – добавил мужчина.

Он добавил, что постоянно ездил на фронт к другу и его побратимам как волонтер. Ведь солдат Олег Горб с позывным "Кэмел" служил еще с 2014 года – сначала в добродетели "Днепр", а затем в 93-й бригаде. Защитник прошел Пески, Авдеевку, Грозовые ворота в районе Крымского.

С полномасштабным российским вторжением он присоединился к теобороне, был водителем-электриком штурмового батальона бригады ТрО. Погиб, выполняя штурмовые действия в бою на восточном фронте.

У защитника остались родители, жена Людмила, дочь Алина и сын Максим. Два брата погибшего, Игорь и Александр, защищают сейчас Украину.

Провели Олега Горба в последний земной путь 6 июля в черкасском Доме траура. На прощание пришли родные, близкие, знакомые, неравнодушные горожане и односельчане воина. Похоронили защитника на Аллее Героев в Черкассах.

"Терять всегда трудно. Каждый раз, когда узнаю о гибели защитника, приходится бороться с болью потери, а когда он еще и твой знакомый, друг, то эта боль неуемная. Олег Горб – мой товарищ, моя душа, футболист и Герой Украины, который стал на защиту государства и отдал самое дорогое – свою жизнь! Помню нашу первую и другие короткие встречи на фронте. Навсегда в строю и моем сердце! Слава Героям!" – указал друг погибшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте в Запорожской области оборвалась жизнь 25-летнего военного Александра Довбенько с Тернопольщины. Он был сапером, в рядах Сил обороны воевал всего несколько месяцев.

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