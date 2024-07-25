'Теперь сможет адаптироваться в обществе': 7-летний Саша из Запорожья получил современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

То, что Саша не чувствует, родители заметили давно, но думали, что так и должно быть: у ребенка есть заболевание аутического спектра. Только в начале этого года выяснилось, что без слухового протезирования сыну не обойтись. В рамках проекта Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" 7-летний Александр из Запорожья получил слуховые аппараты – и благодаря им пойдет в школу.

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"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова. Если бы не ваша помощь, да еще и столь оперативная, мы бы до начала школы не успели. Теперь Саша сможет учиться. Он читает, пишет и вообще способный мальчик, но очень важно, чтобы он адаптировался в обществе, ходил на занятия, подключался онлайн, общался с детьми и взрослыми", – говорит Юлия, мама Саши.

И добавляет, что цель семьи на этот момент – научить сына быть самостоятельным.

У Саши – сенсоневральная двусторонняя среднетяжелая тугоухость. Это значит, что он плохо разбирает язык, плохо слышит и имеет нарушение речи.

"Мы сотрудничаем с Фондом Рината Ахметова уже не один год и очень благодарны за то, что даете возможность детям жить, слышать и быть в обществе. Это очень важное дело – не у всех семьи есть возможность приобрести такие аппараты. Саша идет в первый класс, и слуховые аппараты помогут ему слышать учителей, воспринимать язык и учиться", – комментирует Анна Яничкина, аудиологиня-слухопротезистка "Центра слуха".

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.