Температура достигнет +17: в Укргидрометцентре спрогнозировали погодную аномалию в феврале

В Украине на этой неделе прогнозируют нетипичную по температуре воздуха погоду для февраля. В частности, когда на северо-востоке может ударить 10 градусов мороза, на юге и Закарпатье ожидается до 17 градусов тепла.

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Вместе с тем страну продолжит засыпать мокрый снег, который в большинстве регионов будет сразу таять. Об аномальных проявлениях погоды в ближайшее время рассказала в комментарии NV синоптик Наталья Птуха из Укргидрометцентра.

По ее словам, 6-11 февраля Украину ждут осадки и переменная, преимущественно пасмурная и ветреная погода. Атмосферный фронт будет пролегать такой как полосой с запада на восток, от Львова до Луганска, и он будет нести за собой мокрый снег и дождь со снегом. Но на севере и юге будет преимущественно без осадков.

"В общем, за все это время снежный покров не образуется, разве что во Львовской области станет немного больше снега", – добавила специалист.

Также эта неделя будет ветреной. Будет преобладать ветер западного и северо-западного направлений, 7-12 м/с. Однако возможны порывы: 6-7 февраля до 15-20 м/с, в Карпатах и высокогорье до 25-30 м/с.

"Во второй половине недели ветер будет постепенно утихать, и направление его будет немного меняться: 9-10 февраля появится южная составляющая, поэтому может быть изменение погодных условий", – предупредила Птуха.

Она добавила, что 9 февраля в отдельных регионах усилится мороз – на северо-востоке страны ночью может быть до -10 °С. Днем здесь от -3 до +3 °С. А 10 февраля прогнозируется повышение температуры, которое на Одесщине и Закарпатье достигнет +11… +17 °С днем.

"Совсем не февральские значения, но опять же это не по всей стране", – подчеркнула представитель Укргидрометцентра.

В частности, в северных и восточных областях ночью от -3… +3 °С ночью и 0… +6 °С днем.

"Определенное повышение есть, но с колебаниями. Немного морозы в ночные часы могут быть на севере и северо-востоке", – отметила Птуха.

Также синоптик добавила, что тепло на юге может удерживаться до 12-14 февраля, после чего ожидается смена синоптической ситуации. Насколько же она будет интенсивной, пока рано говорить.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля мощная зимняя непогода накрыла Карпаты. В частности, гору Поп Иван Черногорский замело снегом и высота сугробов достигла двух метров.

В это время от погодных катаклизмов страдают многие страны мира. К примеру, в США затопило Калифорнию, а Японию замело снегом.

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