Мир страдает от погодных катаклизмов: Калифорнию топит, Японию заметает снегом. Фото и видео

В последнее время мир страдает от погодных катаклизмов. В США топит Калифорнию, Японию заметает снегом, непогодится и в российском городе Сочи.

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Об этом сообщают британская телерадиокомпания ВВС и NHK. Японские метеорологи сообщают, что в понедельник снегопад усилился.

Сильный снегопад ожидается до утра вторника, что может привести к перебоям в работе дорожного движения и общественного транспорта.

По состоянию на 18:00 понедельника максимальная высота снега составила 62 сантиметра в городе Кусацу в префектуре Гунма.

Отмечается, что впервые с 11 февраля 2022 года в центре Токио выпало более одного сантиметра снега.

Чиновники призывают людей быть внимательными. Они также рекомендуют избегать несущественных прогулок и по возможности возвращаться домой пораньше.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от вождения, если на их автомобилях не установлена​​зимняя резина.

В то же время, на южную Калифорнию обрушились оползни, наводнения и сильные ветры.

Сильный дождь, как ожидается, обрушиться на районы вокруг Лос-Анджелеса в течение как минимум 24 часов с понедельника.

В результате шторма погиб один мужчина в долине Сакраменто, который умер после того, как на него упало дерево из-за сильного ветра.

В 10 округах штата объявлено чрезвычайное положение.

Тем временем, в горах Сьерра-Невады продолжится "очень сильный" снегопад, что сделает путешествие "опасным или невозможным".

Власти предупредили, что сильный ветер со скоростью до 112 км/ч может привести к дальнейшим отключениям электроэнергии и повалению деревьев, хотя к вечеру понедельника ветер значительно утихнет.

В воскресенье рейсы из аэропорта Санта-Барбары были отменены, а спасателям пришлось освобождать водителей, застрявших в результате наводнения в Лос-Анджелесе.

В понедельник утром более полумиллиона человек остались без электричества.

Кроме того, в российском Сочи погода преподнесла сюрприз в виде грозы и дождя. По итогу сотни рейсов в Сочи отложены, а на Красной поляне хаос.

Напомним, в украинских Карпатах бушует зимняя непогода. Гору Поп Иван Черногорский замело снегом, высота сугробов достигла двух метров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине, в частности сильном северо-западном ветре, с порывами до 25 метров в секунду.

– В понедельник Киев накрыл сильный снегопад, видимость на дорогах города сильно упала. Объявлен I уровень опасности, желтый.

– По данным синоптиков на этой неделе в Украине ожидается существенное потепление. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +14.

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