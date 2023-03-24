Телеведущий Суханов встретился с детьми, проходящими реабилитацию в программе Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова помогает людям, пострадавшим от российской агрессии. Составляющая этой работы — целевой проект Фонда "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей".

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Сейчас юные подопечные Фонда проходят курс лечения в одном из санаториев Закарпатья. Их посетил посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер Алексей Суханов. Он поговорил с ними о будущем после нашей победы, расспросил планы и мечты.

Ведущий Алексей Суханов:

"Встречаясь с людьми в коридорах санатория, общаясь с ними — и не только во время интервью — смотрел им в глаза. В тех глазах очень много боли, но не меньше у них и силы! Той внутренней силы, которая закаляет, пусть и оставляя на сердце шрамы, которая делает нас гибкими как позвоночник, твердыми как сталь.

Внимательно слушая своих невероятных визави, всматриваясь в их глаза, снова и снова убеждался в непреклонности своих позиций – у нас нет никакого права забыть! Украинцы обязаны помнить и передавать из поколения в поколение свой приговор по поводу россии и россиян. Следить — да, но разорвать, положить конец, понять, что они — совершенно посторонние в каждом своем шаге, в каждом взгляде, в каждом своем тезисе о жизни, мире, мире и т.д. Украина со всем своим кладом самодостаточна и независима. И это надо сберечь с этой аксиомой надо жить!"

В проекте "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" могут принять участие дети до 18 лет, получившие физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке. Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Проект "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" был создан в 2016 году для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 144 реабилитационных курса в лучших санаториях Украины.