Телемарафону 'Единые новости' не доверяет почти половина украинцев – данные КМИС

Телемарафон "Единые новости" пользовался широкой поддержкой в Украине в первый год полномасштабного вторжения России. Однако уже в 2023 году доверие украинцев к телемарафону начало падать и по состоянию на февраль этого года стало вдвое меньше, чем было в мае 2022 года.

Таков результат социологического опроса, сделанного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование длилось с 5 по 10 февраля, опрос проводился методом телефонных интервью.

Согласно обнародованным результатам, впервые за два года зафиксировано больше тех украинцев, которые не доверяют "Единым новостям". Если в начале вторжения почти 70% украинцев доверяли телемарафону, то по состоянию на февраль 2024 года – таких всего 36%.

Более критично относятся к "Единым новостям" те украинцы, которые не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Однако и среди поддерживающих главу государства телемарафону доверяет меньшая часть – 48%, не доверяют – 33%.

Также есть незначительная разница в доверии "Единым новостям" среди жителей разных областей Украины. Чуть более критические к телемарафону относятся украинцы на западе государства – доверие в этом регионе составляет 31%. Не доверяют 56%.

Также заметна разница в доверии – не доверии в центре страны. В этом регионе одобрительно относятся к "Единым новостям" 37%, а не доверяют 48%

Больше всего телемарафону доверяют на востоке страны – 40%.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, падение доверия к телемарафону обусловлено общей тенденцией роста недоверия к разным государственным институтам.

"В общем, ситуация в обществе сложная. Она отражается, в том числе на нарастании критики к власти. Соответственно сказывается и на таких вещах, которые ассоциируются с властью. Марафон ассоциируется с ней, поэтому вызывает большую критику", - отметил Грушецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года снизилась доля украинцев, полностью одобряющих деятельность президента Украины Владимира Зеленского с 42% до 22%. В то же время 41% украинцев отметили, что "скорее одобряют" деятельность главы государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!