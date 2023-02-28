Техника оккупантов превратилась в металлолом: всплыли подробности ''бавовны'' в Пологах

Вооруженные силы Украины вечером в понедельник устроили "бавовну" в городе Пологи Запорожской области. В результате этого техника российских оккупантов превратилась в металлолом.

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Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Мелитополь". По путинской армии отработала украинская артиллерия.

Отмечается, что позиции оккупантов выявили разведчики подразделения ССО "Бандерлоги", которые и передали координаты украинским защитникам.

Оказалось, что оккупанты спрятали две самоходные артустановки САУ и КамАЗ в силосной яме.

После метких прилетов местные жители слышали потрескивание, глухую детонацию и наблюдали черный дым.

В результате четкого удара были уничтожены вражеские САУ, а от КаМАЗа остался лом.

Следует отметить, что украинский десантник уничтожил пять танков и три боевые машины пехоты (БМП) в одном бою около Марьинки. Боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

По состоянию на утро 28 февраля 2023 года армия РФ в войне с Украиной потеряла 149 240 военных. Из них 550 оккупантов были ликвидированы украинскими защитниками за последние сутки.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские морпехи в очередной раз продемонстрировали профессионализм в борьбе с враждебной армией России. В одном из населенных пунктов военные устроили "сафари" на российских оккупантов.

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