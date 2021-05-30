Техас официально признал Голодомор геноцидом украинцев
Штат Техас (США) официально признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Ноябрь-2021 определен месяцем памяти о жертвах трагедии.
"Принято, что Палата представителей законодательного собрания Техаса 87-го созыва признает ноябрь 2021 года месяцем памяти о геноциде украинцев и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших", – говорится в обнародованной пресс-службой резолюции №253.
Соответствующее решение поддержали 142 местных законодателя. Ни одного голоса "против" не было.
Таким образом Техас стал 23-м американским штатом, который официально назвал Голодомор 1932-33 годов геноцидом.
Как передает "Укринформ", в свою очередь Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучу "за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас".
Напомним, в конце 2018 года обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом, после чего решение должны принять в администрации США. Признание на уровне каждого штата усиливает эту позицию и способствует распространению правды о преступлениях сталинского режима против украинского народа.
Текст резолюции №253 Палаты представителей Техаса:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Историки опубликовали тайное письмо советского диктатора Иосифа Сталина, в тексте которого фактически одобрялся Голодомор.
Была обнародована и копия документа СССР о "черных досках". На них во время Голодомора записывали села, чьи колхозы якобы не справлялись с установленными нормами.
В интернете также распространили советский документ с жуткими свидетельствами жертв Голодомора в Украине о последствиях этого геноцида. В приписке власть СССР признавала, что украинцы были недовольны ее действиями.
В номере газеты Chicago American за 1935 год был опубликован репортаж о голоде в Украине.