Техас официально признал Голодомор геноцидом украинцев

Штат Техас (США) официально признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Ноябрь-2021 определен месяцем памяти о жертвах трагедии.

"Принято, что Палата представителей законодательного собрания Техаса 87-го созыва признает ноябрь 2021 года месяцем памяти о геноциде украинцев и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших", – говорится в обнародованной пресс-службой резолюции №253.

Соответствующее решение поддержали 142 местных законодателя. Ни одного голоса "против" не было.

Таким образом Техас стал 23-м американским штатом, который официально назвал Голодомор 1932-33 годов геноцидом.

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Как передает "Укринформ", в свою очередь Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучу "за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас".

Напомним, в конце 2018 года обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом, после чего решение должны принять в администрации США. Признание на уровне каждого штата усиливает эту позицию и способствует распространению правды о преступлениях сталинского режима против украинского народа.

Текст резолюции №253 Палаты представителей Техаса:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Историки опубликовали тайное письмо советского диктатора Иосифа Сталина, в тексте которого фактически одобрялся Голодомор.