Таскала за капюшон, била веником: украинцев возмутило видео из Житомира, где воспитательница в детском саду унижает детей. Подробности скандала

Украинцев возмутило видео из сети, где воспитательница детского сада №58 в Житомире таскала детей за капюшон и била веником, когда они были на улице. Как выяснилось, это была группа раннего возраста, которую посещают дошкольниками до трех лет. В заведении начато служебное расследование действий воспитательницы, руководителя, воспитателя-методиста и практического психолога.

Видео дня

Департамент образования городского совета в Telegram сообщил, что утром 4 февраля воспитательница была уволена. Директор ведомства Валентин Арендарчук отметил, что поведение работницы детсада недопустимо и позорно.

"Поведение воспитательницы недопустимо и позорно. Она грубо нарушила свои функциональные обязанности, педагогическую этику и профессиональные стандарты работы с детьми. Это была группа раннего возраста (ясельная группа), где находятся дети до трех лет. На данный момент воспитательница уволена. Эта ситуация позорна, и мы будем принципиально и бескомпромиссно бороться с такими явлениями, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в наших учебных заведениях", – сказал Арендарчук.

Видео с действиями воспитательницы появилось в Telegram-канале Новости Житомира накануне. Украинцы были поражены, что могли сделать маленькие дети, чтобы с ними так обращались.

"Да за что она с ними так? Я вообще не понимаю, что эти дети могли сделать не так, они же просто стоят".

"Этих старых бабок из детсадов, школ нужно гнать на переаттестацию. 90% из них неадекватны".

"К сожалению, есть определенный процент учителей и воспитателей с совковыми нарративами, которые считают трепать детей нормой".

"Какой может быть стресс? Она на работе! Пусть своих так трясет".

"Такое поведение взрослой женщины по отношению к чужим маленьким детям недопустимо. Она должно понести ответственность за это".

"Понятно, почему детки не хотят идти в садик и плачут с утра, причина в воспитателе, к одной воспитательнице идут и не плачут, а к другой рыдают".

"Я представляю, что она в группе делает".

"Знаете, профессия и учителя, и врача сложная, а платят в нашей стране копейки. Но делать такое. Это совсем дно".

Арендарчук сообщил также, что было запланировано совещание с руководителями всех дошкольных учебных заведений города. Кроме того, усилится контроль за деятельностью образовательных учреждений и внедрены дополнительные тренинги для педагогического персонала во избежание подобных ситуаций. Он подчеркнул, что дети должны находиться в безопасной и комфортной среде, посещая учебные заведения.

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