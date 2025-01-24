'Обзывала баранами, ударила головой о книгу': школьники села Кировоградской области пожаловались на учительницу. Детали скандала

Трое школьников 7 класса Александровского лицея в Кировоградской области пожаловались на учительницу зарубежной литературы из-за грубого отношения с ее стороны. Ученики уверяют, что педагог обзывала их баранами и тупыми и толкла головой в книгу, потому что дети не выполнили домашнее задание.

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Об этом школьники рассказали в интервью Суспільному. Как стало известно, оснований для привлечения учительницы к административной или уголовной ответственности нет.

"Обзывала нас баранами, говорила что тупые, что мы не выполнили домашнее задание. Потом стала между партами, ухватила Виолетту за шею и в книгу ударила", – сказала одна из учениц.

"Учительница неправильно скорректировала домашнее задание, там нужно было сделать фото, а большинство учеников не было из-за тревоги. Сказала, что она сама на свои вопросы отвечает, Виолетта Полищук посмотрела на нее и тогда учительница взяла за шею и впихнула в стол. Потом отошла, и мой одноклассник, я возле него сидел, тоже посмотрел, и она его тоже втолкнула, как и Виолетта, а потом посмотрела, что у него не в чем писать и вырвала у меня из блокнота лист", – добавил один из школьников.

Попечительница двух девочек Валентина Атамась обратилась к директору учебного заведения, однако ей сообщили, что нужны документальные факты, а их нет. В октябре 2024 года она написала заявление в полицию, где указала, что учительница кричит на детей на уроке и оскорбляет.

По словам Атамась, случай отразился на психическом здоровье девочек, ведь они не хотят ходить в школу. А одна из них начала кричать ночью из-за снов, где ее душит учительница.

Отец одного из школьников обратился к представительнице уполномоченного по правам ребенка. После этого педагогу вынесли выговор, однако она стала обвинять детей. Как будто они все придумали специально. Администрация учебного заведения отказалась комментировать случившуюся ситуацию. Однако директор по телефону сказала, что сделала все в соответствии со своими обязанностями и законодательством.

По словам начальницы Александровского отдела образования Валентины Сокол, согласно выводам и рекомендациям полиции, в школе создали комиссию и вынесли выговор учительнице. Там работала комиссия и психолог отдела образования. Они провели анкетирование в этом и других классах.

Комиссия отдела образования установила в действиях учителя нарушения педагогической этики, сказала она, поэтому руководству лицея предоставили рекомендации по проведению корректирующих мероприятий.

В то же время полиция не нашла оснований для привлечения учителя к административной или уголовной ответственности.

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