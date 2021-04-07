В Дубае за голую фотосессию арестовали 12 украинок. Рассказываем, кто они

В Объединенных Арабских Эмиратах задержали группу моделей, которые фотографировались голыми на балконе гостиницы Dubai Marina. Среди них оказалось 12 украинок. Своим поступком они нарушили законодательство этого государства, поэтому их арестовали и разместили в следственном изоляторе. Теперь девушкам грозит штраф по 1300 евро и депортация, но наши дипломаты поддерживают с ними связь и следят за развитием ситуации.

Среди арестованных оказался также киевлянин Виталий Гречин, который, по предварительным данным, и был организатором самой поездки. Если эта информация будет подтверждена, то мужчине грозит 1,5 года лишения свободы. Также правоохранители по обвинению в развратных действиях задержали IT-предпринимателя Алексея Концова, который родом из России.

Подробнее об этом скандале читайте в материале OBOZREVATEL.

Многие из украинок, угодивших в скандал, ранее уже были знакомы. Некоторые даже дружили и вместе участвовали в различных съемках.

Примерно за пять недель до поездки в ОАЭ часть этой компании побывала в Буковеле, где девушки фотографировались в костюмах плюшевых зайцев. Одним из организаторов мероприятия был бывший ведущий "1+1" Игорь Посыпайко. На этом же курорте они посетили закрытую вечеринку, где танцевали в откровенном нижнем белье.

Страницы некоторых моделей уже удалены из социальных сетей. Это могли сделать как сами девушки, так и кто-то из их родственников. Но во время поездки в арабское государство все они успевали публиковать фото и видео своего путешествия.

Одна из моделей, которая засветилась в незаконной съемке, – Катя К., стилист бровей и визажист. Иногда она любит пофилософствовать на своей страничке в Instagram. Недавно там она написала такой статус: "Скрывая свои настоящие эмоции, мы разрушаем не только самих себя, но и людей вокруг! Да, мы не идеальны, будет много хейтеров, завистников, врагов, но будут и те, кто без ума от нас. От каждого замочка есть свой ключик".

Катя знакома с еще одной участницей фотосессии – Дианой. Около года назад она обсуждала с девушкой в Instagram, как изменилась ее жизнь: "Новые люди, новые знакомства, новые… идеи, готовность вырваться на другой конец страны или за границу по щелчку пальца. В общем, в старости будет, что вспомнить, правда, Ди [Диана]".

И это правда, девушкам действительно есть что вспомнить, ведь их жизнь довольно насыщена различными событиями. Например, Диана между Буковелем и ОАЭ успела побывать еще и в Египте. Что именно она там делала – снималась или отдыхала – неизвестно.

Участвовала в съемках в Дубае также девушка по имени Анастасия. Она публиковала видео своего отдыха, показывала, как купается в море, хвасталась вкусным мороженым, показывала номера отелей, в которых они жили.

Также она выкладывала снимки других украинок, которые были вместе с ней. На фото было видно, как девушки пьют шампанское, арендуют автомобиль и любуются вечерним Дубаем.

Была там и Марианна Ф. из Ужгорода, которая тоже постила снимки из Эмиратов. На ее странице в Facebook указано, что девушка учится в Ужгородском национальном университете. Знакомые пишут, что родом она из Виноградово.

В съемках принимала участие также Яна из Киева. Еще четыре с половиной года назад она выглядела иначе, правда, уже тогда сделала себе на бедре крупное тату с узором из цветов. Девушка публиковала фото своего дедушки и отца, говорила, что они ее поддержка, сила.

Приехав в ОАЭ, Яна рассказала маме, что она уже в Дубае и ей там хорошо. Она также успела выложить видео, как они живут. Похвасталась купанием в бассейнах, в море, показала номера и еду в ресторане.

Украинским СМИ брат Яны заявил, что не знал о съемках, в которых участвует девушка. Хотя на ее странице в Instagram достаточно много откровенных фото. Маме хорошо было известно об этом, ведь она тоже есть в этой соцсети и подписана на свою дочь.

Кроме этих девушек, всплыли еще несколько имен моделей: Дарья Х., Татьяна Б., Анастасия К., София Т.

Одна из знакомых моделей решила вступиться за девушек и заявила в Instagram, что украинки отправились в далекую страну участвовать в фотосессии, а не заниматься предоставлением услуг интимного характера.

Модели, по ее словам, согласились сниматься в стиле ню, но ничем непристойным там не занимались. Также девушка уверяла, что украинки полетели в ОАЭ за свой счет. Но что это правда, верится с трудом. Собственно, вскоре эти посты подруга моделей удалила.

OBOZREVATEL продолжает следить за развитием скандала с украинками. Накануне их навестил украинский дипломат, который проверил условия их содержания в изоляторе и провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.