Танки превратятся в морозильники, россиянам грозит смерть: The Times дал прогноз, как морозы в Украине добьют армию Путина

Западные аналитики считают, что серьезное похолодание в Украине может затормозить российские войска. В результате оккупанты будут вынуждены либо покинуть свои транспортные средства, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".

Об этом пишут издания The Times и Daily mail. Арктический воздух, согласно прогнозу, движется через Россию и Украину, он будет сочетаться с восточным ветром. Это приведет к тому, что в Киеве и Харькове ночью температура упадет до -10 градусов, а, возможно, и до -20 градусов.

"Российские войска, сидящие в бронетехнике и танках, застопорившихся на окраине Киева, могут столкнуться с замерзанием до смерти... Мороз еще больше усугубит сложную ситуацию для захватчиков...", – говорится в материале.

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Бывший майор британской армии Кевин Прайс считает, что танки оккупантов станут "40-тонными морозильными камерами". Такого же мнения придерживается и британский военный эксперт Глен Грант. По его словам, танк в ночное время становится холодильником, если не использовать двигатель. А оккупанты, в условиях тотальной нехватки топлива, этого позволить себе не могут.

"Если конвой не сможет снова двигаться, многие российские солдаты будут вынуждены сдаться, чтобы избежать замерзания до смерти", – говорит эксперт.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Россия потеряла от 8 до 10% всей техники, которую использовала для войны в Украине. Это почти вдвое больше, чем неделю назад.