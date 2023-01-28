Так что с Ермаком? В Генштабе запутались с будущими ''жертвами'' российского ИПСО

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о подготовке российскими спецслужбами масштабной информационно-психологической операции, целью которой является дискредитация высшего военно-политического руководства государства. Целями вражеской ИПСО, по данным разведки, могут стать руководители Генштаба ВСУ, Минобороны СБУ и Нацполиции, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Видео дня

Однако при репосте заявления ГУР на странице ГШ ВСУ в сети Facebook с перечнем "целей" российской ИПСО произошли определенные метаморфозы. Сообщение несколько раз редактировалось, в одной из редакций фамилия Ермака из текста исчезла, это видно из истории редактирования.

Как видно из истории редактирования сообщения, в первоначальном тексте, появившемся на странице ГШ ВСУ в 20:26 27 января, указано, что российские спецслужбы планируют нанести информационный удар по начальнику Генерального штаба ВСУ Сергею Шаптале, главе СБУ Василию Малюку, министру обороны Алексею Резникову, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку, исполняющему обязанности главы Национальной полиции Ивану Выговскому и неназванным должностным лицам, которых объединили под словом "и другие".

Однако где-то спустя полчаса сообщение было отредактировано – и фамилия главы ОПУ из перечня "целей" для дискредитации исчезла.

Но уже через час Ермаку снова стала угрожать "опасность": его фамилия после нового редактирования вернулась в список тех, кого планирует дискредитировать путем информационных вбросов Россия.

Интересно, что сообщение на страницах ГУР, откуда и взяли информацию для размещения в Facebook Генштаба, не редактировалось.

Судя по комментариям под корреспонденцией, большинство украинцев метаморфоз с перечнем "целей ИПСО" не заметили, однако у многих комментаторов возникли сомнения в правомерности отнесения должности главы ОПУ к "высшему военно-политическому руководству государства".

Напомним, накануне в ГУР заявили, что Россия готовит очередную ИПСО по дискредитации военно-политического руководства Украины. Согласно заявлению разведки, российские спецслужбы будут включать вброс специально сфабрикованных материалов. Они могут появиться как в отечественных, так и зарубежных СМИ, подчеркнули в ГУР.