ГУР: Россия готовит очередную ИПСО по дискредитации военно-политического руководства Украины

Украинские разведчики предупреждают, что страна-агрессор Россия готовит новую информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО). Она будет заключаться в дискредитации военно-политического руководства Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram. Там отмечают, что широкомасштабную ИПСО враг запустит уже в ближайшее время.

В частности, российская спецоперация будет включать вброс специально сфабрикованных материалов. Ожидается, что они появятся как в украинских, так и зарубежных СМИ.

Посредством этих материалов РФ будет пытаться дискредитировать начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу, главу СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского. Фейки могут касаться и к других представителей украинской власти и военного командования.

В ГУР также объяснили, зачем противнику эта новая ИПСО. Россияне хотят посеять среди украинцев и международных партнеров неуверенность в оборонных возможностях нашего государства. Представители российских спецслужб считают, что это может привести к политической нестабильности внутри Украины, а также снизить уровень доверия к нашему государству со стороны антипутинской коалиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, сообщения о незаконных способах вручения повесток мужчинам в Украине отчасти являются результатом российской кампании по дискредитации мобилизации в нашей стране. Некоторые видео, распространяемые в сети, были сняты даже не в Украине.

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