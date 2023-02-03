''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская и известная волонтер Дана Яровая представили новый благотворительный фонд "Мрія". Она будет заниматься семьями военнопленных, гражданских пленников и детьми погибших украинских военных.

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OBOZREVATEL побывал на официальной презентации 2 февраля в ''Докер-пабе''. В ходе происшествия организаторы провели благотворительный аукцион, на котором удалось собрать более 60 тыс. грн и более $6,5 тыс., которые помогут в работе фонда.

53-летняя Юлия Паевская – известный в Украине парамедик с позывным ''Тайра''. Она командовала на Донбассе собственноручно созданным подразделением "Ангелы Тайры" и служила в эвакуационном отделении 61-го военного мобильного госпиталя в Мариуполе.

В мирной жизни она занималась дизайном и была президентом федерации айкидо "Мутокукай-Украина". Во время Революции Достоинства Паевская стала парамедиком, после появления россиян в Донбассе – пошла служить на фронт.

16 марта 2022 года, во время осады Мариуполя, ''Тайра'' попала в плен, ее удалось освободить только через три месяца.

Юлия Паевская говорит, что важно работать с семьями пленных.

''С начала войны тысячи украинских бойцов попали в плен, и их семьи живут в ожидании, не зная где их родные, что с ними и когда они смогут вернуться домой. Им нужна помощь, чтобы пройти путь к возвращению членов своих семей домой. И в то же время им нужно жить, работать, воспитывать детей, давать им образование. И все это на фоне ожидания и тревоги за своего близкого", – говорит она.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал о важности сотрудничества с семьями пленников.

Паевская рассказывает, что сейчас 10 тыс. семей, чьи родственники находятся в плену, нуждаются в помощи. На Рождество фонд уже посетил 200 семей военнопленных и привез помощь для них.

Другой большой частью деятельности фонда станет помощь детям из погибших героев. Этим направлением будет заниматься известная волонтер Дана Яровая. Она с 2014 года занимается помощью украинской армии. Она была советницей министра обороны и занималась реформой питания.

''Мы должны взять на себя ответственность вырастить детей военных, отдавших свою жизнь ради будущего Украины. Здесь речь идет не о дорогих подарках, а о заботе о детях и нашей общей ответственности'', – говорит Ярова.

Она устроила на презентации аукцион, который помог собрать деньги на деятельность фонда. Его провел ведущий ''Радио-Рокс'' Сергей Зенин. Среди лотов были календари с подписями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, золотая памятная монета.

Среди интересных лотов также уникальные вещи металлическая марка ''Русский корабль иди на..уй'', изготовленная из куска российской бронетехники, пепельница из обломков снаряда из Угледара и футболка с подписью Залужного.

Развлекали публику между аукционами группы ''Братья Гадюкины'' и ''Жадан и собаки''.

Если в вашей семье есть пленные гражданские или военные, вы можете обратиться по телефону 0 800 33 07 09 или 050 75 444 08 в Центр по правам человека и получить юридическую, психологическую помощь.

Если ваша семья нуждается в материальной помощи, пишите на почту [email protected]