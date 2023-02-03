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"Тайра" открыла благотворительный фонд "Мрия": будет помогать семьям пленных

Андрей Жигайло
Общество
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'Тайра' открыла благотворительный фонд 'Мрия': будет помогать семьям пленных

Парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская и известная волонтер Дана Яровая представили новый благотворительный фонд "Мрія". Она будет заниматься семьями военнопленных, гражданских пленников и детьми погибших украинских военных.

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OBOZREVATEL побывал на официальной презентации 2 февраля в ''Докер-пабе''. В ходе происшествия организаторы провели благотворительный аукцион, на котором удалось собрать более 60 тыс. грн и более $6,5 тыс., которые помогут в работе фонда.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

53-летняя Юлия Паевская – известный в Украине парамедик с позывным ''Тайра''. Она командовала на Донбассе собственноручно созданным подразделением "Ангелы Тайры" и служила в эвакуационном отделении 61-го военного мобильного госпиталя в Мариуполе.

В мирной жизни она занималась дизайном и была президентом федерации айкидо "Мутокукай-Украина". Во время Революции Достоинства Паевская стала парамедиком, после появления россиян в Донбассе – пошла служить на фронт.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

16 марта 2022 года, во время осады Мариуполя, ''Тайра'' попала в плен, ее удалось освободить только через три месяца.

Юлия Паевская говорит, что важно работать с семьями пленных.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

''С начала войны тысячи украинских бойцов попали в плен, и их семьи живут в ожидании, не зная где их родные, что с ними и когда они смогут вернуться домой. Им нужна помощь, чтобы пройти путь к возвращению членов своих семей домой. И в то же время им нужно жить, работать, воспитывать детей, давать им образование. И все это на фоне ожидания и тревоги за своего близкого", – говорит она.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал о важности сотрудничества с семьями пленников.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Паевская рассказывает, что сейчас 10 тыс. семей, чьи родственники находятся в плену, нуждаются в помощи. На Рождество фонд уже посетил 200 семей военнопленных и привез помощь для них.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Другой большой частью деятельности фонда станет помощь детям из погибших героев. Этим направлением будет заниматься известная волонтер Дана Яровая. Она с 2014 года занимается помощью украинской армии. Она была советницей министра обороны и занималась реформой питания.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

''Мы должны взять на себя ответственность вырастить детей военных, отдавших свою жизнь ради будущего Украины. Здесь речь идет не о дорогих подарках, а о заботе о детях и нашей общей ответственности'', – говорит Ярова.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Она устроила на презентации аукцион, который помог собрать деньги на деятельность фонда. Его провел ведущий ''Радио-Рокс'' Сергей Зенин. Среди лотов были календари с подписями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, золотая памятная монета.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Среди интересных лотов также уникальные вещи металлическая марка ''Русский корабль иди на..уй'', изготовленная из куска российской бронетехники, пепельница из обломков снаряда из Угледара и футболка с подписью Залужного.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Развлекали публику между аукционами группы ''Братья Гадюкины'' и ''Жадан и собаки''.

''Тайра'' открыла благотворительный фонд ''Мрия'': будет помогать семьям пленных

Если в вашей семье есть пленные гражданские или военные, вы можете обратиться по телефону 0 800 33 07 09 или 050 75 444 08 в Центр по правам человека и получить юридическую, психологическую помощь.

Если ваша семья нуждается в материальной помощи, пишите на почту [email protected]