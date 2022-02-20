"Та беги, *б твою мать!" Американский журналист попал под обстрел на Донбассе, военные его "ускорили". Видео

Ольга Липич
Общество
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'Та беги, *б твою мать!' Американский журналист попал под обстрел на Донбассе, военные его 'ускорили'. Видео
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Американский журналист канала Fox News попал на Донбассе под обстрел террористов прямо во время прямого включения. Украинские военные, которые сопровождали репортера, попросили его не отставать и сказали: "Та бегите, говорю, й*б твою мать бл**ь".

Курьезный момент попал в прямой эфир на канале Fox News. На опубликованных кадрах, видно, что несколько журналистов в сопровождении команды украинских военный попали под обстрел (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Журналист отстал от команды
Видео дня

Журналист Fox News в то время, как стали слышны взрывы, как раз включался в прямом эфире, чтобы рассказать, что происходит на востоке Украины. Он увлекся репортажем и отстал от остальных. Один из военных решил "ускорить" репортера из США и сказал: "Та бегите, говорю, й*б вашу мать, бл**ь". Другой человек сказал: "Ну, е**нутые".

Американский журналист канала Fox News
Военные "ускорили" кореспондента

Этот момент попал в прямой эфир Fox News. После него журналист не отставал от группы и американские СМИ добрались к автомобилям, чтобы выехать от места обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". На одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.

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