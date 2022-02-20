"Та беги, *б твою мать!" Американский журналист попал под обстрел на Донбассе, военные его "ускорили". Видео
Американский журналист канала Fox News попал на Донбассе под обстрел террористов прямо во время прямого включения. Украинские военные, которые сопровождали репортера, попросили его не отставать и сказали: "Та бегите, говорю, й*б твою мать бл**ь".
Курьезный момент попал в прямой эфир на канале Fox News. На опубликованных кадрах, видно, что несколько журналистов в сопровождении команды украинских военный попали под обстрел (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Журналист Fox News в то время, как стали слышны взрывы, как раз включался в прямом эфире, чтобы рассказать, что происходит на востоке Украины. Он увлекся репортажем и отстал от остальных. Один из военных решил "ускорить" репортера из США и сказал: "Та бегите, говорю, й*б вашу мать, бл**ь". Другой человек сказал: "Ну, е**нутые".
Этот момент попал в прямой эфир Fox News. После него журналист не отставал от группы и американские СМИ добрались к автомобилям, чтобы выехать от места обстрела.
Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". На одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.