Сюмар сравнила Telegram в Украине с РПЦ и призвала закрыть его или начать регулировать

Украинские власти должны либо прекратить работу Telegram на территории Украины, либо по крайней мере начать регулировать этот мессенджер.

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Об этом сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Вопрос национальной безопасности ключевой, именно в интересах национальной безопасности происходят определенные ограничения того, что называется принципом свободы слова, и об этом нам говорит Европейская конвенция по правам человека. Что в связи с Telegram является наиболее интересными моментами? Мне кажется, что арест Павла Дурова и все, что происходило после него, более чем красноречиво", – сказала Сюмар.

Она считает, что на проблему Telegram уже давно обратили внимание, но ее не очень-то хотят замечать в Украине.

"Мне кажется, что эта "засветка" российской пропаганды, последовавшая за арестом Дурова, где было четко сказано, что он "начальник связи СВО", нас заставляет очень серьезно разобраться, что это за мессенджер и что он несет украинцам. "Начальник связи СВО" не просто так было сказано, далее последовали расшифровки о том, что большинство наводок российских ракет осуществляется через Telegram", – отметила депутат.

По ее словам, большинство связей российских военных осуществляется через Telegram и это не просто мессенджер новостей.

"Наибольшую проблему я вижу в том, что украинские спецслужбы вместо того, чтобы четко показывать, как используется российскими военными в агрессии относительно Украины Telegram, просто решили этот инструмент тоже сделать своим", – отметила Сюмар.

"И украинцы, к сожалению, могут увидеть, где летит ракета и куда именно, благодаря мессенджеру Telegram. Это точно оксюморон, так быть не может. Если этим инструментом убивают украинцев, он не может восприниматься как ключевой инструмент донесения ключевой для выживания информации", – сказала она.

"Здесь возникает вопрос, почему украинские власти и спецслужбы размещают все это в российском мессенджере, а не создали каналы донесения этой информации? И это очень серьезный вопрос, который нужно сегодня задавать", – добавила депутат.

Она напомнила, что Дуров 64 раза посещал Россию с 2014 года в ключевые моменты.

"Я думаю, что реакция российской пропаганды четко показала, что он был прямым сотрудником ФСБ России", – считает Сюмар.

Она отметила, что это крайне серьезная проблема, прямо касающаяся национальной безопасности. "У власти есть иллюзия, что они контролируют этот инструмент, потому что создали кучу Telegram-каналов Банковой, через которые можно просто запускать фейк-ньюс на оппозицию. Нельзя не видеть реальной угрозы национальной безопасности. Поэтому сейчас мы оказались на пороге критической необходимости принимать решение по Telegram", – подчеркнула она.

Сюмар отметила, что есть три варианта, как действовать по дальнейшему использованию Telegram. "Первый вариант – и дальше ничего не делать, потому что "мы осторожно относимся" и все такое. Давайте честно скажем: этот инструмент по уровню воздействия аналогичен РПЦ, которая в значительной степени была агентурной сетью. Этот инструмент сегодня не менее мощный и работает в руках ФСБ. Варианта ничего не делать нет, есть вариант либо прекратить работу Telegram на территории Украины, либо начать регулировать этот мессенджер", – отметила она.

По словам депутата, для этого нужно, чтобы Telegram создал представительство в Украине, чтобы анонимные Telegram-каналы были запрещены, а если кто-то хочет создать свой Telegram-канал, то нужно называть своим именем для того, чтобы мессенджер взял на себя обязательство блокировать запрещенный контент.

"Хватит жить на информационной свалке, мы живем в информационном обществе. Следует ответственно относиться к тому, что мы потребляем сегодня в Интернете, и государство несет за это ответственность", – отметила Сюмар.