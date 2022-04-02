Хакеры Anonymous взломали благотворительное крыло РПЦ и слили 15 ГБ данных

Хакеры международной сети Anonymous взломали благотворительное крыло Русской православной церкви (РПЦ), руководство которой распространяет нарративы российской пропаганды, оправдывает и даже восхваляет войну против Украины.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Anonymous TV. Известно, что хакеры получили доступ к 15 гигабайтам данных и обнародовали их.

При этом отмечается, что из-за характера информации, изъятой из сетей РПЦ, доступ к ней пока предоставили только журналистам и исследователям.

Хакеры также разослали 57 500 электронных сообщений через сайт DDoSecrets, предназначенный для информирования об утечках данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры группы NB65, связанные с Anonymous, взломали ВГТРК (Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию). С ней связаны такие российские пропагандистские каналы, как "Россия-1" и "Россия-24".

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