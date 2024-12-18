Священник УПЦ МП закрыл единственный храм: в селе на Волыни павшего военного отпевали перед воротами церкви. Фото

В селе Смоляри на Волыни 16 декабря похорон погибшего защитника Украины Василия Солодухи провели под воротами церкви. Священник УПЦ МП закрыл храм, не позволив капелланам ПЦУ провести отпевание внутри.

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Издание "ВолиньPost" передает, что дом павшего Героя – всего в каких-то ста метрах от церкви. Местный священнослужитель, по словам жителей села, с начала полномасштабной войны каждое воскресенье совершает молитву за упокой погибших воинов. Но ритуальную процессию почему-то не пустили пройти за ворота.

Василий Солодуха погиб в районе населенного пункта Малая Волчья (Харьковская область), выполняя боевое задание. Ему было 45 лет.

Брат Солодухи также служит в Силах обороны и борется с российскими оккупантами.

Журналистка Валентина Блинова на своей странице в Facebook утверждает, что Старовыжевский поселковый голова Василий Каминский и священник местной церкви якобы уговаривали родителей погибшего воина, чтобы те отказались от отпевания священниками и капелланами Православной церкви Украины.

Глава громады отрицает это. "В социальных сетях появилось сообщение Валентины Блиновой о том, что я каким-то образом влиял на волю родителей погибшего защитника Василия Солодухи! Хочу заявить официально! Наша позиция – это воля родителей! Родители решили, что чин погребения их сына-Героя будет совершаться Православной церковью Украины! Их воля не обсуждается и никем не может обсуждаться", – ответил Каминский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 декабря на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, старший солдат Максим Букель. Он служил водителем механизированной роты одной из воинских частей.

– 13 декабря остановилось сердце нашего защитника Василия Бассараба. Он встал на защиту Украины в апреле 2023 года, за доблесть на поле боя был награжден отличием президента "За оборону Украины". Дома воина ждала маленькая дочь.

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