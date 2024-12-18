Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Букель. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, старший солдат Максим Букель. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 декабря.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня вся Белая Церковь прощается с нашим защитником – старшим солдатом Максимом Букелем (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Герой служил водителем механизированной роты одной из воинских частей. Погиб 11 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новополь Волновахского района Донецкой области.

"Наш воин был верен военной присяге украинскому народу, мужественно исполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоняем головы в скорби", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Одесса от полученных на фронте травм скончался военный с Киевщины Виталий Науменко. Сердце украинского воина остановилось 6 декабря.

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