Священник ПЦУ назвал "правильную" дату Пасхи в 2021 году

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ), преподаватель Киевской православной богословской академии Андрей Дудченко убежден, что православные и католики должны праздновать Пасху в один и тот же день.

Так, по его словам, Светлое Христово Воскресение в этом году должно быть 4 апреля. Пояснение он выложил в посте на Facebook.

Прежде всего богослов напомнил, что праздновать Пасху в один день для всех христиан было решено на Первом Вселенском соборе.

"Решили следовать Александрийской пасхалии. Алгоритм такой: сначала должно наступить весеннее равноденствие, дальше полнолуние, а в ближайшее воскресенье после этого – Пасха", – написал священник.

Он отметил, что равноденствие было 21 марта, а полнолуние, согласно астрономическому календарю, – 28 числа. Получается, что Пасха должна праздноваться в следующее воскресенье, то есть 4 апреля.

"Но у нас почему-то будет аж 2 мая. Все потому, что за основу вычисления берется условное равноденствие, то есть 21 марта по старому стилю – день, который фактически не является равноденствием, а в нынешнем веке опаздывает на 13 дней. Поэтому мы будем ждать следующего полнолуния, а затем воскресенья", – пояснил Андрей Дудченко.

Он подчеркнул, что сам выступает за новый стиль и за новую пасхалию, потому что "надо жить не фантазиями, а реальностью". В частности, чтобы хранить верность решениям Первого Вселенского собора, добавил священник, Пасху нужно праздновать всем христианам вместе.

Напомним, что католическая Пасха 2021 года отмечается 4 апреля – почти за месяц до православной, которая выпадает на 2 мая. При этом, из-за празднования Пасхи и Международного дня труда, которые в Украине являются государственными праздниками, у украинцев будет четыре официальных выходных подряд – 1, 2, 3 и 4 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее иерарх ПЦУ Евстратий Зоря объяснил, что для верующих католической и православной церкви день празднование Пасхи зависит от даты первого весеннего полнолуния.