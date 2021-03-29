Священник ПЦУ назвав "правильну" дату Великодня у 2021 році

Священник Православної церкви України (ПЦУ), викладач Київської православної богословської академії Андрій Дудченко висловив переконання, що православні та католики повинні святкувати Великдень одного й того ж дня.

Так, за його словами, Світле Христове Воскресіння цьогоріч має бути 4 квітня. Поясненням він виклав у пості на Facebook.

Насамперед богослов нагадав, що святкувати Великдень в один день для всіх християн було вирішено на Першому Вселенському соборі.

"Вирішили слідувати Олександрійській пасхалії. Алгоритм такий: спочатку має настати весняне рівнодення, далі повний місяць, а найближчої неділі після цього – Великдень", – написав священник.

Він зазначив, що рівнодення було 21 березня, а повний місяць, згідно з астрономічним календарем, – 28 числа. Тож виходить, що Великдень має святкуватися наступної неділі, тобто 4 квітня.

"Але у нас чомусь буде аж 2 травня. Все через те, що за основу обчислення береться умовне рівнодення, тобто 21 березня за старим стилем – день, який фактично не є рівноденням, а в нинішньому столітті спізнюється на 13 днів. Тому ми чекатимемо наступного повного місяця, а потім неділі", – пояснив Андрій Дудченко.

Він підкреслив, що сам виступає за новий стиль і за нову пасхалію, тому що "треба жити не фантазіми, а реальністю". Зокрема, щоб зберігати вірність рішенням Першого Вселенського собору, додав священник, Великдень треба святкувати всім християнам разом.

Нагадаємо, що католицький Великдень 2021 року відзначається 4 квітня – майже за місяць до православного, який випадає на 2 травня. Водночас, через святкування Великодня та Міжнародного дня праці, які в Україні є державними святами, в українців буде чотири офіційні вихідні підряд – 1, 2, 3 і 4 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ієрарх ПЦУ Євстратій Зоря пояснив, що для вірян католицької та православної церкви день святкування Великодня залежить від дати першого весняного повного місяця.