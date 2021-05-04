Светлый вторник 2021: традиции и запреты второго дня пасхальной недели

Второй день пасхальной недели, которую православные называют Светлой седмицей, – это Светлый вторник. Он связан как со множеством традиций, так и с определенными запретами.

OBOZREVATEL решил разъяснить читателям, как следует проводить этот праздник. Ведь, согласно народным поверьям, исполнение определенных ритуалов поможет привлечь в каждую семью здоровье, удачу и счастье.

На протяжении семи дней после Пасхи верующие празднуют Воскресение Христово. Кроме того, со Светлым вторником совпадает День Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Обычно в Светлый вторник, как и во все остальные дни праздничной пасхальной недели, принято исполнять Пасхальные часы. Эти церковные песнопения посвящены радости от Воскресения Спасителя. Православные верят, что молитвы, которые возносятся Богу в послепасхальные дни, имеют особую силу. Поэтому в них люди обычно просят здоровья для себя и семьи.

Кроме того, в Светлую седмицу принято заботиться о нуждающихся. Однако крайне важно делать это от чистого сердца и ни о чем не жалеть.

Еще одна традиция, которая должна приносить счастье верующим, – это возможность позвонить в колокола храма любому желающему.

В этот день, как и всю остальную послепраздничную неделю, нельзя унывать, ссориться и заниматься серьезной работой. Кроме того, запрещается посещение кладбищ и поминание умерших близких. Такое правило связано с тем, что неделя после Пасхи должна быть посвящена радости от Воскресения Иисуса Христа, а потому ничто не должно огорчать христиан.

Еще одно табу на время Светлой седмицы – это венчания. Ведь в этот период единственным главным праздником для людей должно быть Воскресение Спасителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Светлая седмица продлится з 3 по 9 мая. Ознакомиться с главными поверьями, церковными канонами и запретами этой недели можно ознакомиться здесь.