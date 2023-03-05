''Светлый ангел бойцов'': под Бахмутом погибла боевой медик ''Холодного Яра'' Яна Рыхлицкая. Фото

В пятницу, 3 марта, во время эвакуации раненых украинских военнослужащих под Бахмутом погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. С начала полномасштабного вторжения РФ она активно занималась волонтерством, а спустя несколько месяцев пошла служить парамедиком.

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Похоронят боевого медика в Виннице. Об этом в Facebook сообщили друзья погибшей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети украинцы называют Яну Рыхлицкую "ангелом бойцов", ведь именно благодаря ей удалось спасти не одну жизнь украинских военных.

До войны против России боевой медик работала в IT-компании, а когда началась полномасштабная агрессия Яна Рыхлицкая стала волонтером. Уже в мае 2022 она приняла решение пойти служить в Вооруженные силы Украины.

"Ты вложила в Победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты самая лучшая была во всем. В итоге отдала самое дорогое. Жаль только, что Победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", – пишут друзья погибшей в соцсетях.

Военнослужащие отмечают, что Яна очень много помогла защитникам Украины и делала все для победы над РФ.

"Она оставила все и помогала военным рискуя своей жизнью. Ради таких людей, какой была Яра и стоят наши воины", – написал военный.

Напомним, в боях за Бахмут в Донецкой области погибли Олег Хомюк и Никита Хомюк. Отец и сын пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине простились с 41-летним военным Сергеем Гончаруком, погибшим у села Клищиевка в Бахмутском районе на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте Харьковской области 25 февраля погиб 37-летний украинский защитник Александр Люлька. Герой был родом из города Каменское Днепропетровской области и служил в звании младшего сержанта.

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