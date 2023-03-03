Погиб под Бахмутом через три месяца после свадьбы: что известно о бойце из Хмельницкой области

На Хмельнитчине попрощались с 41-летним военным Сергеем Гончаруком, который погиб у села Клещеевка в Бахмутском районе на Донбассе. Сергей попал под минометный огонь, когда выполнял боевое задание. В родном селе у него остались мама, отчим и жена, с которой они сыграли свадьбу всего лишь за три месяца до его гибели.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На фронт хотел пойти еще в 2014 году

Военный Сергей Гончарук погиб 19 января возле села Клещеевка на Бахмутском направлении. Он попал под минометный обстрел врага. Об этом говорится на сайте Старосинявского поселкового совета.

Сергей стал вторым жителем села Старая Синява Хмельницкой области, который отдал жизнь за Украину.

О том, что идет добровольцем на фронт, Сергей матери не сообщил. Она узнала об этом, уже когда он ехал во Львов.

"Позвонила его девушка, с которой он встречался уже четыре года, и сказала, что Сережа пошел добровольцем. Он считал, что он мужчина и должен защищать свою родину. Ни у кого разрешения он не спрашивал", – рассказывает мама погибшего героя Нина.

На фронт Сергей хотел идти еще в 2014 году. Однако он тогда перенес операцию на позвоночнике, получил группу инвалидности. На этот раз в 2022 году о своих проблемах со спиной он никому не сказал.

Родных берег и ничего не рассказывал

Первое время Сергей находился на тренировочном полигоне, оттуда звонил родным каждый день. А уже когда их отправили на фронт, он сказал маме, что звонить будет реже, по три дня может не быть на связи. В это время, значит, он был на "нуле", выполнял боевое задание.

"В последний раз мы с ним говорили 17 января, за два дня до гибели. Ничего особенного, у него всегда все было хорошо. Мне он ничего особо не рассказывал, я даже и не знала, что он под Бахмутом", – говорит мама.

В октябре прошлого года Сергей приезжал в отпуск. Тогда он со своей девушкой Виталиной решили пожениться. Сыграли свадьбу, правда, фотографии с торжества Сергей так и не успел увидеть.

"Он ни Виталине, ни мне тоже ничего не рассказывал, оберегал всех. Уже после его гибели я расспросила его сослуживцев. Выяснила, что первое время они воевали в Николаевской области, освобождали село Снигирёвка. Потом их перебросили под Херсон, там враг был буквально через речку от них. А уже в конце ноября их бригада оказалась под Бахмутом", – говорит теща Сергея Людмила Леонидовна.

Занимался спортом и много ходил пешком

Мама рассказывает, что Сергей после школы окончил ПТУ и получил профессию электрика. "Несколько лет он вахтовым методом ездил работать в Киев, был охранником на заводе. Потом стал ездить в Польшу, там работал на стройках. Он очень любил Украину и хотел жить тут. Единственное, чего не хватало, – работы и хорошей зарплаты. У него была однокомнатная квартира. Но они с Виталиной хотели завести детей, купить жилье побольше", – вздыхает мама.

Сергей увлекался спортом, часто ходил в спортзал. Никогда не пил и не курил, старался правильно питаться и много ходил пешком. Родные говорят, что он был удивительно коммуникабельным. У него было много друзей, он старался всем помочь, если у кого-то из побратимов были неприятности, то мог поговорить с командиром и все уладить.

Он очень любил свою молодую жену, опекал ее и готов был ради нее на все.