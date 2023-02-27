''Свет победит тьму'': в Молдове активисты ''повесили'' Путина. Фото

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове прошел флешмоб "Свет победит тьму". Участники акции солидарности собрались возле здания российского посольства.

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Сотни человек держали в руках плакаты с антивоенными лозунгами, а также "повесили" чучело российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает "Главком" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около трехсот человек организовали митинг у стен посольства РФ в Молдове. Люди сравнивали действия российской оккупационной армии в Украине с терроризмом, а также констатировали, что всех военных преступников ждет неизбежное наказание.

Также возле посольства участники флешмоба "повесили" чучело главного российского военного преступника Владимира Путина. После этого участники акции солидарности прошли шествием к парламенту Молдовы.

Граждане Молдовы в знак солидарности с украинцами зажгли свечи в память о погибших от рук преступной российской армии.

Напомним, в Кишиневе 24 февраля облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества). Таким образом в столице Молдовы решили выразить поддержку украинцам в годовщину полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось, что глава страны-агрессора Владимир Путин, проигрывая в войне в Украине, всячески пытается демонстрировать успехи в "спецоперации". Именно поэтому и началось расшатывание ситуации в Молдове.

Как известно, в начале февраля Украина передала стране-соседке свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах в отношении государства. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого встал прозападный экономист Дорин Речан.

Президент Молдовы Майя Санду тоже заявляла, что у РФ есть план по дестабилизации Молдовы с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских, которые могут предпринять насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников.

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключал, что Россия намерена вторгнуться в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от хода войны в Украине.

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