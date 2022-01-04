Свет по 5 гривен и бои за парковку: под Киевом застройщик устроил адскую жизнь владельцам квартир Echo Park

В Украине все чаще возникают скандалы между жильцами новых ЖК и застройщиками, которые навязывают людям собственные управляющие компании и свои услуги. При этом, о качестве обслуживания никто не заботится. Яркий пример – ЖК Echo Park под Киевом. Тут уже несколько месяцев идет борьба между владельцами квартир в новом доме и застройщиком BD Holding.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Проблемы у жильцов ЖК Echo Park по адресу Большая Окружная, 9 начались еще в 2016 году. Тогда компания BD Holding достроила дом и даже ввела его в эксплуатацию, получив соответствующий сертификат готовности объекта.

Но ненадолго. Буквально через месяц местные активисты, жители Петропавловской Борщаговки, посчитав, что дом построен с нарушениями, обратились в ДАБИ, который аннулировал сертификат о готовности, положив начало 5-летнему конфликту, который длится до сих пор.

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И пока длятся разбирательства новоселы вынуждены все это время оплачивать коммунальные услуги по заоблачным тарифам, полностью попав в зависимость от застройщика.

"Получается, что застройщик не выполнил свои обязательства по подключению дома к инженерным сетям: подписывая документы для введения дома в эксплуатацию он прямо указал, что электричество, водопровод и канализация готовы и технические условия по ним выполнены. Но на самом деле большая часть из них не выполнены до сих пор, по прошествии 5 лет. Мы не виноваты, что у него возникли проблемы с местными жителями. Но, поскольку дом до сих пор формально не введен в эксплуатацию, мы вынуждены платить за электричество по коммерческим расценкам. Сейчас это 5 грн за киловатт, в декабре ожидается 6 грн. Ну а поскольку все дорожает, то вскоре тариф может вырасти и до 10 грн", – рассказывает жилец дома Александр.

Застройщик во всем винил активистов. Мол, это они мешают, так бы уже давно все подключили и платили меньше. Но по словам жителей, во время одной из последних встреч жильцов с застройщиком и его управляющей компанией летом 2021 года выяснилось, что на самом деле компания собиралась все коммуникации вводить в эксплуатацию только после того, как достроит третий дом комплекса. Фактически людям предстоит выкладывать из своих карманов лишние деньги еще минимум два-три года, ведь застройщик строит только 2-й дом. Получается, инвесторов ввели в заблуждение изначально, уже зная, что официальных коммуникаций у дома может не быть и все десятилетие.

Сейчас дом использует воду из скважины, которую пробурил застройщик. Жильцы говорят, что вода оттуда идет плохого качества. Есть проблемы и с канализацией (ее, как оказалось, в доме официально нет вовсе). Выяснилось это совсем недавно: пять лет люди платили по 15 грн за воду и водоотвод ЖЭКу застройщика, а во время визита водоканала оказалось, что навязанный застройщиком ЖЭК все это время деньги водоканалу за водоотвод не перечислял, хотя исправно получал их с жильцов все это время.

"Похвалить управляющую компанию "Эхо Сервис" не за что. Кроме уборщиц, которые следили за чистотой, больше никто нормально не работал. На детской площадке гвозди торчали, а замены покрытия на ней, стоимостью примерно в 7000 грн, жильцы ждали больше года. И произошло это только после начала процесса создания ОСМД", – сообщают жители.

При этом в стоимость тарифа на обслуживание дома ЖЭК включает не только благоустройство, но и, например, зарплату юрист. Который на самом деле защищает застройщика и пишет возражений жильцам.

BD Holding ведет себя как монополист. На территорию уже построенного ЖК не допускаются посторонние провайдеры, охрана, ЖЭК. Только свои компании, аффилированные с застройщиком.

Единственным выходом из ситуации люди посчитали создание собственного ОСМД. Как только застройщик узнал об этих планах в адрес жильцов стали поступать угрозы. Им обещали, что не только отключат свет и воду, но и будут вставлять палки в колеса всеми возможными способами.

И от слов перешли к делу. Новосозданное ОСМД выбрало новую Управляющую компанию, отказалось от услуг охраны застройщика и установило на своей территории будку для новой охранной фирмы. Но вскоре представители строительной компании пригнали машину, людей и попытались будку увезти (попросту украсть). Жильцам пришлось вызывать полицию, которая объяснила, что сделать это можно только по решению суда.

Но застройщик сдаваться не собирается. Техническую документацию, необходимую для обслуживания дома, новым управителям не отдает. В последние недели застройщик и вовсе решил действовать силой. С помощью "титушек" он отобрал у людей парковку, которая в момент продажи квартир во всех рекламных буклетах, да и в проектной документации значилась как гостевая.

Сделать это удалось с помощью все той же охранной компании. Сначала заблокировали въезд на паркинг МАЗом. Кстати, установить владельца машины не смогла (или не захотела) даже полиция. А затем отгородили забором общий и пожарный проезд, заявив, что все это принадлежит застройщику. Как в случае аварийной ситуации к огражденному участку сможет проехать скорая или пожарная жильцам спросить не у кого.

"Они все свои действия оправдывают тем, что участок под зданием и вокруг принадлежит якобы застройщику, частная земля, такой вот феодализм. Но поскольку застройщик получил ее на время возведения дома под целевое назначение "строительство многоэтажного дома", то прав на этот земельный участок он де-факто не имеет. Хотя формально из-за несовершенства нашего законодательства земля все еще за ним числится. Они не передали землю сельсовету, как это должно быть по закону, и решили по максимуму использовать эту ситуацию с выгодой для себя. Теперь владельцы 300 с лишним квартир постоянно слышат, что на этой земле они никто", – поясняет один из соседей.

Сейчас компания BD Holding возводит еще одну очередь ЖК – Echo Park-2. Можно предположить, что будущие жильцы также не смогут избежать проблем с отключениями воды, света, высокими тарифами, некачественным обслуживанием и силовыми захватами придомовой территории.

Как и владельцы квартир в ЖК Мюллер Хаус и Европейка. В портфеле компании также Пражский, Львовский квартал, Аметист. Все расположены в Софиевской и Петропавловской Борщаговке.