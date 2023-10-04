Супруги украинских медиков передают на фронт укомплектованные реанимобили, которые будут спасать жизнь военных. Видео

Из Львова в самые горячие точки на украинском Востоке двинулся очередной конвой из семи укомплектованных реанимобилей, которые для спасения украинских защитников и защитниц передал благотворительный фонд "Милосердие и здоровье". Основатель и председатель правления фонда – известный украинский онкохирург, заместитель директора Национального института Яцина вместе с женой Екатериной организовал масштабную гуманитарную миссию в прифронтовые районы, чтобы помочь военным и боевым врачам.

Все кареты скорой помощи укомплектованы современным медицинским оборудованием: в частности, аппаратом искусственной вентиляции легких, носилками, дефибриллятором, кислородными баллонами, новейшими антибиотиками и т.д.

"Такой автомобиль быстрый, легкий, экономный, может транспортировать до двух бойцов одновременно. Она полностью оснащена всем необходимым оборудованием для реанимационных мероприятий, когда раненого транспортируют", – говорит Александр Яцына.

Видео дня

По его словам, эти семь скорых отправятся в Марганец, Курахово, военный госпиталь на Запорожском направлении.

Супруги медиков недавно вернулись из Северского, который расположен в 12 км от линии столкновения. От этого города в Донецкой области буквально ничего не осталось, но тамошние жители все равно оттуда не уезжают.

"Больница разбита вдребезги, но мы просто под обстрелами, обошли ее, нашли людей, пообщались и пытаемся помогать", – рассказывает Екатерина Яцина.

Совместно с бельгийским фондом "BeForUa" благотворители "Милосердия и Здоровья" передали уже более 70 новых реанимобилей в медицинские учреждения Украины и медицинские подразделения ВСУ, а также более 10 автомобилей-рефрижераторов и социальный транспорт для перевозки людей с инвалидностью. В частности, в военные части и госпитали в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Одесской и Черниговской областей.