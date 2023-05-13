Судью по делу эксглавы НБУ не отстранили, несмотря на нарушения: дело могут перевести в 'заочный режим'

Следственной судье Высшего антикоррупционного суда Украины, Мовчан Н. В, удалось избежать отстранения от ведения так называемого "дела против бывшего главы НБУ", несмотря на заявленные стороной защиты многочисленные нарушения.

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Об этом в сообщении на собственной странице в сети Facebook сообщил бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По словам его защитников, именно эта судья почти 40 раз отклоняла абсолютно все ходатайства о возможности участия Кирилла Шевченко в заседаниях в режиме видеосвязи, а также отказывалась приобщать к материалам справки о его месте жительства. Тем самым искусственно создавая правовые основания возможности перевода дела в "заочный режим", ссылаясь на невозможность установить местонахождение ответчика.

"Мною лично и моими адвокатами было подано более 40 ходатайств – и ни одно из них не было удовлетворено! Элементарное приобщение документов просто игнорируется. И этот подход органов следствия и суда наглядно иллюстрирует, могу ли я рассчитывать на справедливое и бесстрастное правосудие", – сообщил Кирилл Шевченко.

Перевод дела в заочный режим, по мнению стороны защиты, полностью развяжет руки детективам и прокурорам, ведь снимаются все юридические предохранители и множество следственных действий в дальнейшем можно будет проводить без участия и даже без уведомления подозреваемого.

"Для чего был этот пинг-понг? Ответ очевиден: на следующем же заседании по сути "незаангажированным и беспристрастным судом" будет делаться все для принятия решения о переводе так называемого "дела против бывшего главы НБУ" в заочный режим. Это полностью развяжет руки стороне обвинения и в то же время лишит защиту даже призрачной надежды на справедливый суд. Далее решения без лишнего внимания со стороны прессы и общественности будут выноситься тогда, когда нужно, и которые нужно заказчикам. Так выглядит политическое преследование, – прогнозирует бывший глава Нацбанка.

Напомним, еще в апреле бывший глава НБУ Кирилл Шевченко обратился с открытым публичным видеообращением в ВАКС, НАБУ и САП, в котором заявил, что не имел и не имеет намерения уклоняться от суда и следствия. И настаивал на предоставлении ему возможности участвовать в заседаниях в формате видеоконференции.