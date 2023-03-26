Если война продлится еще год, на россии станет совсем плохо. Она практически вернулась в 1937 год. Уже 5 месяцев, как она уже не является участницей Конвенции по правам человека. То есть там власть может сделать с человеком все, что заблагорассудится.

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Ось вам картина маслом. Москва. Судять колишнього поліцейського Сергія Веделя за те, що той "публічно розповсюджував "неправдиву інформаію". По телефону.

Адвокат зауважив, що приватна розмова по телефону не може вважатися публічним розповсюдженням відомостей. На це слідчий заперечив, що ту розмову прослуховував співробітник ФСБ, що робить її публічною. Більше того – розмова ця сильно ранила ніжну душу чекіста, який відчув "почуття тривоги, страху та незахищеності з боку держави". Прокуратура таке звинувачення підтримала і тепер колишньому менту світить 5 років. І це не вигадка. Вигадати можна було б смішніше.

Колись фальсифіковані карні справи у сталінські часи називали "романами". А слідчих НКВС, які вміли гарно клепати такі справи – "романістами". Чого тільки у тих справах не було! Одного кухаря посадили за "антирадянську агітацію", бо він зварив для передовиків "ліниві щі". В іншому випадку дружина пошила чоловіку труси з червоної тканини – сіли обидва за образу радянського прапора і таких випадків було казна-скільки.

І чим більше росія зазнаватиме воєнних поразок; чим глибше занурюватиметься у нестабільність; чим більше посилюватиметься економічна і політична ізоляція – тим більше "ворогів народу" ловитимуть чекісти.