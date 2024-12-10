Суд в Киеве обязал 'Общественное' заплатить Портнову 71 тыс. грн и опровергнуть недостоверную информацию

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда г. Киева, признавшего еще одну распространенную "Общественным" информацию о юристе Андрее Портнове недостоверной.

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Как сообщила адвокат Портнова Карина Никитян, таким образом решение Печерского районного суда г. Киева от 6.08.2024 вступило в силу, и, в частности, "ОО "Общественное телевидение" должно опровергнуть распространенную информацию и оплатить истцу почти 71 тыс. грн, информирует "Закон и Бизнес".

Адвокат напомнила, что суд первой инстанции признал недостоверной информацию о якобы причастности А. Портнова к оккупации Крыма, размещенной "Общественным" на Youtube-канале и в соцсетях. Соответственно, ОО обязана в течение 5 дней с момента вступления этого решения в силу разместить опровержение на всех своих медиаресурсах, где была распространена недостоверная информация.

Причем в отзыве на этот иск "Общественное" ранее утверждало, что все озвученные тезисы есть "субъективным мнением их авторов, гипотетической оценкой, их предположениями и оценочными суждениями", а в некоторых случаях вообще отрицали принадлежность указанных медиаресурсов "Общественному". Адвокат сообщила, что все это было опровергнуто в судебном заседании.

Суд также установил, что репортаж "Общественного" по А. Портнову размещался с пометкой "Реклама", и исследовал сумму, уплаченную за его размещение, что, по мнению адвоката, является прямым доказательством заказчика и наличия конкретного плательщика, профинансировавшего материал и проявившего финансовую заинтересованность в дискредитации А. Портнова.

Ранее решением Печерского районного суда г. Киева от 27.03.2024 были признаны "недостоверными и нарушающими личные неимущественные права" юриста утверждение руководителя программы "Схемы" на "Радио Свобода" Наталии Седлецкой , которые были распространены, в частности, "Общественным" .

Напомним, что, кроме упомянутого решения, А. Портнов выиграл ряд исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, в частности, у:

изданий Statewatch, LB.ua и The Kyiv ndependent;

Общественной организации "Движение Честно";

изданий "Украинская правда", "Фокус" и ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина ;

издание "Бизнес.Цензор" и Юрия Бутусова, которому этот сайт принадлежит;

телеканала "Прямой" и т.д.

Кроме того, Киевский апелляционный суд в этом году уже дважды оставлял в силе решение Дарницкого районного суда г. Киева по искам А. Портнова против Ю. Бутусова. Пока решения судов относительно Ю. Бутусова находятся на стадии принудительного исполнения.