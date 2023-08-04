Суд постановил заключить под стражу начальника управления ГСЧС по делу о гибели руководства МВД

Печерский суд Киева постановил заключить под стражу на 2 месяца начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку. Он фигурирует в деле о падении вертолета в Броварах Киевской области, в котором погибло руководство МВД.

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Об этом сообщило "Суспильне". Сам Коробка с решением судьи не согласен, потому что действовал "в соответствии с руководящими документами": профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав, а "погода была летная". Адвокаты будут подавать апелляцию.

"Экипаж был допущен к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, он был допущен к перевозке руководящего состава. Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен выполнять полеты. Погода была летная", – подчеркнул Коробка в зале суда.

Накануне правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов. В случае доказывания вины им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, фигуранты дела не перенесли полет делегации МВД из-за неблагоприятной погоды, а вертолет не был предназначен для совершения таких полетов.

"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий", – отметили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Как известно, 18 января, в одном из районов города Бровары на Киевщине упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в апреле в СБУ сообщили, что расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло руководство МВД, еще продолжается. Назначено проведение 100 судебных экспертиз;

– 31 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители продолжают устанавливать причины авиакатастрофы в Броварах Киевской области, в результате которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. В настоящее время отвергнуты версии относительно посягательства на жизнь государственных деятелей и диверсии.