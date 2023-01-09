Суд наложил арест на имущество экс-министра Табачника на сумму более 2 млн долларов: стали известны подробности

Суд наложил арест на имущество бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене. Арестованы недвижимость, земельные участки и денежные средства на общую сумму более 2 миллионов долларов.

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Чтобы избежать конфискации, экс-регионал переписал имущество на своих родственников. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины, сотрудники которой разоблачили схему, по которой Табачник пытался скрыть свои активы.

В сообщении отмечено, что по материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.

"Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте. Для того, чтобы "скрыть" свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее "переписал" имущество на своих родственников. Впрочем, СБУ разоблачила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала", – сообщили в СБУ.

В частности, был наложен арест на:

– ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

– жилой дом площадью более 600 кв. м;

– 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

– банковский счет на 147 тыс. дол.

Чиновнику времен Януковича-Азарова Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины) в ноябре прошлого года.

По данным СБУ, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

"Для этого лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя председателя правительства РФ по обеспечению вооруженной охраны "избирательных участков". В настоящее время предатель скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины", – отметили в СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, 7 января, к Рождеству, президент Украины Владимир Зеленский сделал два "подарка" украинцам. Так, глава государства приостановил гражданство 13 священников УПЦ МП: по крайней мере, часть из них открыто поддерживали агрессию РФ против Украины.

Также он подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских артистов, публично выступивших в поддержку решения Путина о начале полномасштабной войны против Украины.