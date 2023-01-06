Суд избрал меру пресечения для мужчины, который в Виннице напал на священника: поместили в психушку

Винницкий городской суд вынес решение о мере пресечения для мужчины, который с лезвием от бритвы накинулся на священника Украинской православной церкви. Злоумышленника отправят в психиатрическую лечебницу на весь срок судебного разбирательства.

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Об этом сообщается на сайте суда. В ходе разбирательства выяснилось, что подсудимый и раньше был пациентом аналогичного учреждения им. академика А. Ющенко, поэтому и впредь может представлять угрозу для общества.

"Своими умышленными действиями подозреваемый нанес телесное повреждение в виде резаной раны шеи священнослужителя. В дальнейшем подозреваемый зашел в середину храма и начал уничтожать имущество", – сказано в протоколе заседания.

Отмечается, что поведение злоумышленника было настолько буйным, что он не реагировал на предупреждения прибывшей на вызов полиции. Тогда одному из правоохранителей пришлось, согласно уставу, применить табельное оружие.

"При избрании меры пресечения следователем судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины", – подчеркнули в суде.

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