Живет скромно, почти бедно: что известно о священнике из Винницы, которого порезали в церкви

В Виннице в Покровском храме неадекватный мужчина накинулся с бритвой на священника отца Антония Ковтонюка. Он порезал ему шею. Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы задержать нападавшего. Сам священник уже пришел в себя и даже увиделся с родными.

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Напал и порезал горло священнику

Дикий случай произошел в храме Покрова Божьей Матери в Виннице в микрорайоне Пирогово. Там мужчина зашел в церковь и начал все крушить. В это время в храме находился священник отец Антоний Ковтонюк. Он сделал замечание незнакомцу.

Тот в ответ напал на священника и порезал ему горло опасной бритвой.

"Мы видели, как священника вывели из храма, у него шла кровь. Церковные женщины начали кричать, плакать, а он еще их успокаивал", – рассказал один из очевидцев. Отца Антония забрали в больницу, прооперировали.

4 января на сайте Винницкой Епархии УПЦ появилось сообщение о том, что священник поправляется, даже увиделся с родными.

Угрожал таксисту

Напавший на отца Антония после того, как покинул храм, спокойно пошел дальше. На видео, которое появилось в интернете, видно, что он идет по улице, в руках у него была все та же опасная бритва. Когда таксист делает ему замечание, он бросается и на него, пытается проколоть колеса.

Полицейским при задержании пришлось выстрелить преступнику в ногу, поскольку мужчина был в неадекватном состоянии и угрожал физический расправой.

В областной полиции сообщили, что нападавший находится на учете в психиатрической больнице.

Сейчас открыто производство по ч. 2 ст. 15 и п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство из хулиганских мотивов. Виновному грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Живет очень скромно

Многие, кто знает отца Антония, были шокированы произошедшим.

"Я знал отца Антония до 2014 года, после этого я уехал из Украины, поэтому ничего сказать не могу. Его дочка училась со мной в одной школе. Была тихая и спокойная девочка. Но, к сожалению, несколько лет назад она умерла от тяжелой болезни. Помню, мы приходили в дом к священнику колядовать. Это и домом-то было нельзя назвать, просто старая хата, все было очень скромно, я даже сказал бы бедно", – рассказывает один из тех, кто знает священника.

Несмотря на то, что Ковтонюк много лет служит в церкви, до сих пор он не обзавелся автомобилем, пользуется маршруткой или ездит на велосипеде.

Известно, что до того как стать священником, Антоний Ковтонюк работал медбратом в Винницкой психиатрической больнице им. Ющенко. Потом учился на священника в церкви Воскресения Христового УПЦ. После служения там с помощью громады собрал деньги на строительство храма.

В районе Пирогово, где находится церковь, никто не может сказать ничего плохого про отца Антония. "Когда стоишь на остановке и ждешь маршрутку, какая бы погода ни была, отец Антоний проходит и улыбается, со всеми здоровается. Он всегда на позитиве. Он не из тех, кто требует с человека деньги за то, что он делает. Если дадут – хорошо, нет – значит, нет. На каждый церковный праздник у него в храме много народу. Приходят и те, кто рядом живет, и те, кто дальше по улице", – говорит о нем жительница этого района по имени Яна.

Помогал украинским военным

"Его в микрорайоне Пирогово уважают и очень любят. Есть священники, для которых служба просто работа, а есть те, для кого это призвание души. Последних мало, но отец Антоний именно из них. К нему в храм всегда можно было зайти без платка или в брюках – никто не цеплялся со своими указаниями. К сожалению, несколько лет назад у него умерла дочка, на ее лечение собирала деньги вся громада. Надеялись, что смогут спасти, но, к сожалению, не смогли.

Очень жаль, что люди, которые его не знают, обвиняют, что его церковь принадлежит Московскому патриархату. Но люди пишут, что громада как раз в процессе перехода в ПЦУ. А процесс этот долгий и бюрократичный", – рассказала Катерина, которая до эпидемии и полномасштабного вторжения приезжала в этот храм.

Несмотря на то, что храм принадлежит УПЦ (МП), отец Антоний, по словам прихожан, никогда не транслировал российскую пропаганду. И не отказывал отпевать наших погибших украинских военных. Люди рассказывают, что он благословляет бойцов, да еще и помогает их одеть и обуть, если есть такая необходимость.

В департаменте по вопросам национальностей и религии Винницкой областной военной администрации нам сказали, что ничего плохого за отцом Антонием не замечали. Напротив, о нем говорят как об очень добром и отзывчивом человеке.

"Очень хороший, добрый, человечный. Никаких скандалов с ним никогда не было. В тот день он как раз собирался отпевать погибшего украинского военного. Но так случилось, что на него напали. Действительно ли это психически больной человек, или нет – мы не знаем", – говорят в департаменте.

Правда, разговоры о том, что якобы его приход собирался переходить в ПЦУ не подтверждают, говорят, ничего такого пока не слышали.